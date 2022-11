Estefi Berardi, indignada tras enterarse que liberaron al ladrón que entró a su casa: "La Justicia está en cualquiera"

Embed

Estefi se mostró indignada por la leve pena que recibió el sujeto. "Le dieron tareas comunitarias a un tipo que no es de acá, que había venido de Colombia hace 20 días y no tiene ni un domicilio fijo. Es decir, corre riesgo de fuga", añadió.

La panelista indicó que no respondió al llamado de la fiscalía. "Yo no pienso atenderlos. Le pedí a mi abogado, Fernando Burlando, que se comunique con ellos", precisó.

"Me iban a preguntar si yo quería que me notifiquen sobre cómo iba a seguir el tema. Ahora que el chorro está en libertad, ¿a mí qué me importa lo que hace el delincuente en la calle?", agregó.

Por último, Estefi expresó su enojo con la Justicia argentina. "Está en cualquiera. Viven en Disney. No tienen idea el miedo que pasamos las víctimas. Le bajaron la condena a un chorro. Lo dejaron en la calle. ¿A qué se dedicará este chico actualmente, no?", cerró.

Desde adentro: El video del violento robo a Estefi Berardi

Con un video exclusivo de las cámaras de seguridad de su vivienda, Estefi Berardi mostró puertas adentro el dramático momento que vivió.

Decidida a que el ladrón "no salga de la cárcel", la panelista contó que ha iniciado acciones legales contra el delincuente, y un abogado conocido de ella y su novio, será querellante para seguir de cerca el expediente.

Días atrás, la angelita habló de la importancia del sistema de alarmas del departamento para que el ladrón no pudiese concretar del todo el robo. "Me salvó el sistema de alarmas y cámaras, enseguida llego la policía", dijo.

"Estoy muy bien, mudándome de acá y enquilombada con eso, pero todo bien", dijo Estefi luego del tremendo incidente, y aseguró "estar curada de espanto".Actualmente, la panelista aseguró estar vaciando el departamento, y está en conflicto con la administración de su edificio por permitir este tipo de actos delictivos y no tomar las medidas pertinentes para evitarlos.