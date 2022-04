Estefi Berardi reveló a qué edad fue su primera cirugía estética

Embed

"Tengo la nariz hecha desde los 17 años. Me operé en Mar del Plata porque tenía complejos con mi nariz. Sentía que era muy grande y no me gustaba. ¡Y me pagué yo la operación!", explicó la rubia.

Berardi indicó que de su época de actriz (cuando trabajó Benjamín Vicuña) hasta el presente bajó de peso y, por esa razón, hoy está diferente. "Adelgacé de cara... y bueno, uno cambia", concluyó.

¿Quién es Estefi Berardi, la nueva angelita?

Estefi Berardi saltó a la fama tras su participación en Combate (El Nueve).

Más tarde, se probó como conductora en a El gato y sus amigos y Dale Like.

En agosto del 2021, Estefi debutó como panelista de Mañanísima en Ciudad Magazine.

Este año, se sumó como panelista de LAM, el programa de Ángel de Brito.