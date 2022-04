Estefanía Berardi recordó el día que Benjamín Vicuña 'la tiroteó'

captura LAM Berardi Vicuña.jpg Estefanía Berardi recordó en LAM que Benjamín Vicuña le tiró onda cuando trabajaron juntos en la novela Don Juan y su bella dama allá por 2008.

Claro que inmediatamente Ángel de Brito le preguntó sin medias tintas "¿Él te tiroteó?". Y Estefi asintió, describiendo "Sí. Él hacía de mecánico. Él era recompinche con Isabel Macedo. En un pasillo, él me saluda, lo más bien, súper educado. Y yo rebuena onda. Pero el tipo me perseguía todo el tiempo, como queriéndome hablar. Repesado. A mí no me interesaba".

Ante esto, la angelita invitada del día, Maite Peñoñori, replicó "Que te quiera hablar no es sinónimo de 'tirotear'". Pero Estefi explicó aquella situación que tiene grabada en su memoria: "Él estaba todo el tiempo en la búsqueda. Uno se da cuenta cuando un tipo, si vos querés, está todo bien. Yo sentía que si le daba pie… Yo tenía un noviecito". Y cerró el tema asegurando "Yo les contaba a las chicas con las que vivía, 'este está con Pampita, que es una bomba'. Si yo accedía, estaba todo bien".

En LAM contaron qué enamoró a Benjamín Vicuña de Eli Sulichin

En medio del nuevo escándalo que involucra otra vez a la China Suárez con Mauro Icardi y Wanda Nara, anoche en LAM Yanina Latorre develó qué es lo que lo enamoró a Benjamín Vicuña, tras separarse de la actriz, de su actual pareja. Allí mientras explicaba que Eli Sulichin no es madre, disparó sin filtro "Las malas lenguas dicen que el encantamiento que tiene él se debe a que es el agua y el aceite con la China Suárez, viste esa cosa despojada y medio mugrienta”.

eli sulichin y benjamin vicuña.jpg Benjamín Vicuña y su actual novia, Eli Sulichin.

Y detalló minuciosamente las diferencias entre la China Suárez, de quien el actor se separó en agosto pasado, y su actual pareja Eli Sulichin. “Yo ya conté que se separaron porque ella es mugrienta. Es tremenda mugrienta, no pasa una escoba, no te hace la cama, no usa bombacha” disparó la angelita sobre la actriz. Y agregó que “Él estaba acostumbrado a vivir como en un laboratorio con Pampita, con la casa perfecta, toda limpia, todos los yogures ordenados por color…”.

“Él se separa de Pampita y queda durmiendo con el enemigo, como en la película, con una hippona, que dejaba todo tirado, que no usaba bombacha estando sentada. ¿Te acordás que contamos que llegaban de grabar y no había comida, no había nada, la heladera estaba vacía, y los pibes estaban tirados por ahí”, agregó enfática Latorre

Y acto seguido, explicó por qué -según ella- Benjamín Vicuña se fijó en Sulichin: “Se hartó tanto de esto que se enamoró de lo opuesto, y ahora volvió. No sé si con esta está durmiendo con el enemigo porque no la conozco, pero es una chica toda puesta y ordenada”.