Eva Bargiela le tiró un palito a Facundo Moyano al hablar de su nueva relación con Gianluca Simeone

También se refirió sin vueltas al futuro de su relación con el futbolista: "Yo trato de vivir el presente. No hacerme ilusiones ni preocuparme por el futuro. Que fluya y todo sea como tiene que ser, que está siendo muy lindo. Obvio, uno empieza a ilusionarse con un montón de cosas pero sin presiones".

"No pensé que iba a volver a enamorarme. Gianluca es lo más, un amor, super caballero, atento. Era imposible que no me enamorara de él", aseguró la joven.

Por último, el cronista le consultó: "¿Creés que a Facundo (Moyano) le divierte que expongas tu nueva relación?". "Yo no expongo mi nueva relación, trascendió y tampoco hay nada que esconder. No sé qué le pasará a Facundo. No creo que le moleste. Yo me alegro si él está bien, espero que él se alegre por mi también", le respondió.

Eva Bargiela compartió una tierna foto con Gianluca Simeone y mostró la actividad que realizan juntos

La modelo Eva Bargiela y el futbolista Gianluca Simeone comenzaron una historia de amor hace aproximadamente dos meses y este miércoles compartieron una tierna fotos juntos para demostrar que la relación viene viento en popa.

"Nos conocimos en mi cumple, en el boliche. No es que vino a mi cumple. Ahí charlamos, pegamos buena onda. Empezamos a hablar, me contó que jugaba al fútbol, yo le conté un poco de qué trabajaba porque mucha tele de acá no veía", contó ella en Socios del Espectáculo (El Trece).

Así las cosas, durante la tarde el futbolista publicó en sus redes sociales una selfie de ambos contra el espejo de un gimnasio, que luego fue compartida por la modelo en su perfil.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Cabe destacar, que Eva y Gianluca mantienen una relación a distancia ya que él juega como delantero en el Tudelano de la Segunda Federación de España, mientras que ella mantiene sus compromisos laborales como modelo en Argentina.

"A mí me gusta vivirlo con naturalidad, estar escondiéndote te limita un montón", declaró también la mediática, lo cual queda en evidencia a través de gestos como esta publicación donde se los ve felices entrenando juntos.