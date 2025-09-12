Evangelina Anderson confesó el drama que vive su familia en medio de los rumores con Leandro Paredes

"Te juro por mi vida que jamás lo vi. No lo conozco y no tengo nada que ver con él", volvió a decir sobre Paredes. Mucho más enfática se mostró al desmentir su supuesto vínculo con el hombre visto junto a ella en un shopping y cuya imagen mostró en vivo LAM (América TV): "Me da vergüenza ajena. Ese chico es el hijo de Lorena, mi mejor amiga, y tiene la edad de Bastian, mi hijo mayor".

Al final, fue categórica y también pidió clemencia: "Esto me pone muy mal. Jamás saldría con un hombre casado porque no está en mí, no es algo que me interese para mi vida. Les pido que no mientan más".

Embed

Qué dijo la esposa de Leandro Paredes sobre el rumor con Evangelina Anderson

Fue Paula Varela quien se comunicó con Camila Galante para conocer de primera mano cómo había tomado la versión que señalaba que su esposo, Leandro Paredes -padre de sus tres hijos-, habría mantenido una serie de encuentros íntimos con Evangelina Anderson.

Sin rodeos, Galante se mostró clara y serena, transmitiendo tranquilidad y dejando en evidencia que su familia atraviesa un presente sólido y se mantiene más unida que nunca, pese a los rumores que intentan sacudirla.

"La noticia me la mostró él, lo vimos juntos pero él no conoce a Evangelina. Por ahora, lo dejo pasar a menos que se haga una bola más grande", dijo minimizando la versión a la panelista de Intrusos (América TV).

Horas antes de brindar su declaración, la mujer había reaccionado a una foto de Leandro Paredes publicada en Instagram, donde se mostraba durante su regreso a los entrenamientos en Boca Juniors. La empresaria eligió dos emojis de caritas con corazones y un corazón rojo, un gesto sutil pero contundente que reflejaba el cariño y el amor que le tiene.