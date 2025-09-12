Evangelina Anderson confesó el drama que vive su familia en medio de los rumores con Leandro Paredes

Mientras intenta dejar atrás las versiones que la vinculan con Leandro Paredes, Evangelina Anderson confesó que su mamá atravesó un delicado momento de salud en las últimas semanas.
Evangelina Anderson rompió el silencio y habló sobre el mal momento personal que atraviesa, marcado también por las versiones que la involucran con Leandro Paredes.
La modelo mantuvo una conversación con Karina Iavícoli, quien se encontraba en su labor diaria en Intrusos (América TV) y le ofreció salir al aire para dar su versión sobre los rumores que la relacionan tanto con el futbolista de Boca Juniors como con la persona con la que fue vista en un shopping. Sin embargo, Anderson rechazó la invitación, aunque igualmente dejó en claro su postura frente a los hechos por mensaje de WhatsApp.
La panelista relató que Evangelina le dijo en privado "que cuando se estresa demasiado se queda sin voz y que actualmente no puede hablar. Que no la está pasando nada bien y que le genera impotencia cuando inventan tantas cosas".
Algo saturada por la situación que la involucra, dejó en claro el mal momento que vivió familiarmente: "Dijeron que me fui de viaje por el escándalo pero la realidad es que mi mamá sufrió un ACV, estuvo mal y cuando se recuperó, decidimos hacer un viaje todos juntos para celebrarlo".
"Te juro por mi vida que jamás lo vi. No lo conozco y no tengo nada que ver con él", volvió a decir sobre Paredes. Mucho más enfática se mostró al desmentir su supuesto vínculo con el hombre visto junto a ella en un shopping y cuya imagen mostró en vivo LAM (América TV): "Me da vergüenza ajena. Ese chico es el hijo de Lorena, mi mejor amiga, y tiene la edad de Bastian, mi hijo mayor".
Al final, fue categórica y también pidió clemencia: "Esto me pone muy mal. Jamás saldría con un hombre casado porque no está en mí, no es algo que me interese para mi vida. Les pido que no mientan más".
Fue Paula Varela quien se comunicó con Camila Galante para conocer de primera mano cómo había tomado la versión que señalaba que su esposo, Leandro Paredes -padre de sus tres hijos-, habría mantenido una serie de encuentros íntimos con Evangelina Anderson.
Sin rodeos, Galante se mostró clara y serena, transmitiendo tranquilidad y dejando en evidencia que su familia atraviesa un presente sólido y se mantiene más unida que nunca, pese a los rumores que intentan sacudirla.
"La noticia me la mostró él, lo vimos juntos pero él no conoce a Evangelina. Por ahora, lo dejo pasar a menos que se haga una bola más grande", dijo minimizando la versión a la panelista de Intrusos (América TV).
Horas antes de brindar su declaración, la mujer había reaccionado a una foto de Leandro Paredes publicada en Instagram, donde se mostraba durante su regreso a los entrenamientos en Boca Juniors. La empresaria eligió dos emojis de caritas con corazones y un corazón rojo, un gesto sutil pero contundente que reflejaba el cariño y el amor que le tiene.