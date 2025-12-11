Martín Demichelis salió al cruce y dio su versión tras el polémico video a los besos con una mujer

Asimismo, Micho pidió que no involucren a la mujer del video en un escándalo mediático. “No la metan en un lío innecesariamente. De mí que digan lo que quieran, no pasa nada”, sentenció. No obstante, Yanina fue picante en su análisis al disparar que "¡es la chica la que se quiere meter en líos".

Vale señalar que desde hace algunas semanas a su expareja, Evangelina Anderson, también se le adjudica un nuevo romance. En su caso, se trata de Ian Lucas, influencer y uno de los participantes con los que comparte las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

Embed

Cuál es el video de Martín Demichelis a los besos con una mujer en Mendoza

Recientemente la figura de Martín Demichelis volvió a sacudir el ambiente mediático y no precisamente por algo relacionado con su carrera deportiva. En las últimas horas comenzó a circular con fuerza un video tomado en Mendoza, donde se lo observa muy cariñoso con una mujer en pleno boliche y sin intención alguna de ocultarse de las miradas curiosas que lo rodeaban.

La grabación, que se propagó velozmente en redes y grupos de WhatsApp, muestra al exdefensor entregado a un apasionado beso con una morocha, completamente ajeno a los celulares que registraban cada movimiento. La situación despertó un fuerte revuelo, ya que se trata de la primera aparición pública de Demichelis en una situación sentimental comprometedora desde que se conoció la crisis con Evangelina Anderson.

Las imágenes fueron emitidas en A la tarde (América TV), donde los panelistas aseguraron que el exmarido de la figura de MasterChef Celebrity viajó especialmente a la provincia cuyana para reunirse con esta mujer. Con ese dato, dieron por confirmado que la separación con Anderson quedó definitivamente atrás.

Embed

Desde un móvil, el periodista Oliver Quiroz aportó más detalles sobre el material que ya es tema obligado en los pasillos de la televisión. “A él se lo ve bien, sonriente. Viajó a una provincia a encontrarse con esta morocha. Se ve clarito que es él”, afirmó el cronista, reforzando la idea de que no se trata de una simple coincidencia ni de un encuentro casual. También recordó que, en otras oportunidades, Demichelis había realizado viajes similares, presuntamente para visitar amigos, aunque ahora las imágenes ofrecen un contexto muy distinto.

La difusión del video terminó por dejar al exfutbolista en el centro de la escena y evidencia, al menos, el inicio de una nueva etapa sentimental. El timing tampoco pasó desapercibido: esta filtración aparece cuando está en marcha el millonario divorcio de la modelo, con quien compartió casi dos décadas de relación y construyó una familia con tres hijos.

Cabe remarcar que Evangelina Anderson contará con la representación legal de Fernando Burlando y Jésica Brigandi, un dúo que anticipa una batalla judicial intensa por la división de bienes y los términos del acuerdo final.