Evangelina Anderson reveló el particular motivo por el que sus hijas van al colegio en verano

Evangelina Anderson y sus hijos en Disney 2024.jpg

Sucede que desde regresaron a Argentina, Martín Demichelis y Eva inscribieron a las chicas en la exclusiva Asociación Escuelas Lincoln, un establecimiento que combina el programa de aprendizaje estadounidense con el argentino. Y como forma parte de una red de colegios privados en todo el mundo, el calendario de vacaciones es diferente al de nuestro país.

Es así que, según explicó Evangelina, Lola y Emma debieron retomar las clases en plena ola de calor durante este verano. "Las chicas van a un colegio internacional acá en Argentina. Su calendario es diferente, así como el sistema educativo”, contó la jurado de Los 8 escalones el viernes pasado ante la vuelta a clases.

En tanto, concluyó revelando que "Las vacaciones más largas serán a mitad de año y es a esa altura que pasan al siguiente año escolar”, dando a conocer que todavía siguen en el mismo grado que comenzaron en la segunda mitad de 2023.

Evangelina Anderson Storie hijas colegio en verano.jpg

El tierno homenaje de Evangelina Anderson a Martín Demichelis para celebrar sus 16 años juntos

A fines de diciembre, Evangelina Anderson le dedicó un tierno mensaje a su pareja, el DT de River Martín Demichelis, desde su cuenta de Instagram. La ex vedette eligió varias fotos juntos para celebrar sus 16 años de amor.

“Un día como hoy pero 16 años atrás... quién diría que era el comienzo de algo tan hermoso, intenso y verdadero”, comenzó diciendo la botinera en el inicio del mensaje que escribió para acompañar las imágenes.

evangelina anderson y martin demichelis.jpg

“Él, quien no sólo se convirtió en mi marido, sino en mi mejor amigo, confidente, mi amor eterno y el papá de mis hijos, él, quien mejor me mira, quien mejor me abraza”, siguió Evangelina Anderson.

La diosa concluyó con una frase muy romántica para el ídolo, a quien conoció en un verano en Villa Carlos Paz, en 2007, y hoy es el padre de sus tres hijos. "Te quiero, por lo menos, en 16 vidas más... Feliz aniversario, Demi”, cerró.