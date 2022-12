Explosiva información sobre la novia de Julián Álvarez: sus fuertes mensajes contra la China Suárez

“Las ‘Mazzoquitas’ (televidentes) que nos siguen y nos miran todas las tardes nos comparten unos comentarios en redes sociales de Emilia Ferrero que hoy es la primera dama del futbol después de Antonela Roccuzzo porque es la novia de Julián Álvarez, la espada de la Selección”, siguió misterioso.

posteo novia julián álvarez contra la china suárez - captura A la tarde1.jpg El periodista Diego Esteves reveló en A la tarde (América TV) los durísimos posteos de la novia de Julián Álvarez contra la China Suárez.

Pero inmediatamente agregó: “Emilia le dedicó unos comentarios, sin rodeos, a la China Suárez. Entonces la ‘Mazzoquita’, no revelo su identidad porque así me lo ha pedido, me manda posteos elocuentes que son de hace un año cuando explotó el WandaGate”.

En tanto, el periodista agregó contundente: “También subió otra foto de la China y al lado un comentario que decía 'tremenda cínica y se hace la víctima'. No sé si es amiga de Wanda, pero cuida su territorio. Y otro comentario más, con una imagen de la China y al lado está Eugenia Tobal (la mujer de Nicolás Cabré cuando Suárez comenzó su relación con él), que dice ‘esta mina es un sorete’”.

La peor venganza de Wanda Nara contra La China Suárez con Rusherking como protagonista

Wanda Nara no va a parar hasta cobrarse la historia de amor y traición entre Mauro Icardi y La China Suárez. De aquel "zorra" que publicó en el 2021 hasta hoy, su vida tiene bastante matices de venganza y prueba de ello es lo que sucedió en estas horas.

En el marco de una charla en Luzu Tv, Wanda Nara habló del novio de la China Suárez, Rusherking. Recordemos que L-Gante, Emilia Mernes y y Rusherking hicieron un tema en colaboración llamado El plan que ya tiene un millón y medio de vistas en la plataforma de YouTube.

China Suárez Wanda Nara .jpg Wanda Nara, a más de un año del Wandagate, no perdona a la China Suárez y ni al padre de sus hijas, Mauro Icardi.

"¿Te gustó el último tema que L-Gante lanzó con Emilia y Rusherking?", le preguntó Grego Rosello a Wanda y ella sorprendió con su respuesta. “Lo escuché y me encantó. La verdad que me gustó mucho lo que hizo con los chicos", comentó ella.

"La verdad que yo no me meto en su carrera. Si bien soy medio productora porque me sale natural, intento que si le doy un consejo a Elián sea siempre personal y no sobrepasando a su manager, pero tiene que hacerle unos retoques en la letra a esa canción, ya le dije. Yo de música puede que no entienda nada, pero de la letra sí", cerró.