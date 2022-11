La angustia de Wanda Nara al recordar el escándalo de la China Suárez y Mauro Icardi

“Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: ‘Quiero contarte esto’”, recordó la mediática en charla con la conductora italiana, que se replicó en el ciclo LAM, América Tv.

Y amplió: “Me dijo que no era una chica normal, por así decirlo: era una chica que en argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja. Entonces ahí todo empieza. Y no me interesaba que era lo que pudo haber pasado o cualquier cosa, para mi era grave el hecho de que fuera justo con una persona así”.

“Y te sentiste ofendida, por supuesto”, le apuntó la presentadora italiana. “Sí, sí”, respondió la rubia. “En octubre del año pasado todos hablaban de una traición de parte de Mauro”, le marcó la conductora.

“Sí, y depende: hay mujeres en Argentina que te dicen que no fue una traición. Hay mujeres que sí”, explicó con humor Wanda. Y destacó: “Yo soy una mujer muy seria. Encontré algunas cosas que no me gustaron, unos mensajes, y empezó a cambiar un poco”.

“Él me dijo la verdad. Mauro es una persona que, aunque duela, te dice la verdad. Casi siempre discuto con él por esto, porque es alguien que te dice la verdad aunque te haga mal. Y me dijo que ha visto a una persona”, remarcó Wanda Nara.

Yanina Latorre contó qué le pidió la China Suárez a Wanda Nara en medio del escándalo con Mauro Icardi

Hace un año, un verdadero escándalo se desató en el espectáculo local y que repercutió a nivel internacional involucrando a la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara.

Lo cierto es que tras el tremendo estallido del tema en público, Yanina Latorre reveló un dato muy picante sobre aquel episodio que involucró a la actriz, el futbolista y su esposa.

La panelista de LAM, América Tv, tildó de "atrevida" a Suárez y contó que la actriz llamó a Wanda luego de que se conoció todo el tema en los medios y le pidió "clemencia" para lavar su imagen.

Fue cuando una seguidora de Instagram le consultó a Ángel de Brito le consultó a través de sus stories si es verdad que la China llamó a Wanda tras haber estado con Icardi.

"Lo había contado Yanina, la 1", expresó el conductor de LAM, etiquetando a su compañera de trabajo. Y ahí Latorre fue picante aportando más info: "La China la llamó y le pidió clemencia y que la ayude a lavar su imagen".

Y añadió: "Qué atrevida, se encama con el marido y le pide ayuda. Wanda tiene la conversación grabada".