Explosivo cruce entre la ex y la actual novia de Paulo Londra: "Cínica"

“Bien que cuando estaba de 4 meses no le importó y ahora quiere facturar con su imagen”, dijo en referencia a un posteo de Martina junto a Paulo en el primer cumpleaños de la beba, con regalos.

Por su parte, la actual pareja de Paulo Londra no dejó pasar las provocaciones de Rocío y respondió a través de Twitter: “Cínico es falsear un chat, para hacer circo en las redes. No tiene otra forma de buscar fama que metiendo las nenas en el medio, yo no me meto en asuntos ajenos y es la última vez que contesto algo que hablan sin saber. Fíjense quien cada tanto necesita de este circo”, indicó Martu, picante.

En una reciente entrevista, Rocío aclaró que a Martina le había pedido expresamente no subir fotos de las nenas a sus redes, y menos con fines publicitarios.

Según ella, la respuesta que recibió fueron ataques e insultos por parte de la joven, e incluso el propio padre la las niñas. “Jamás le importó el bienestar de las bebés. No voy a permitir que ahora haga canjes o limpie su imagen mostrándolas”, sentenció Moreno.

Paulo Londra habló por primera vez de la relación con sus dos hijas

Paulo Londra y su ex pareja Rocío Moreno pasaron por momentos de tensión y diferencias en la Justicia tras la separación por sus dos hijas, Isabella y Francisca. Luego, por suerte, ambos jóvenes llegaron a un acuerdo.

Lo cierto es que en charla con Bebe Contepomi para Telenoche, Paulo Londra habló por primera vez de la relación con sus hijas y se mostró a flor de piel.

"Estuve luchando por lo mío para volver a la cancha, me dio un Norte", destacó el cantante sobre la importancia de sus pequeñas hijas en su vida.

Y añadió emocionado: “Hay cosas importantes en la vida y siempre con los pies en la tierra, mirando para adelante y siempre lo dije soy famoso gracias a ellos porque me trataron como una estrella".

Paulo Londra definió a sus dos hijas como su “motor” y al ver una foto de él jugando con ellas, dijo que ese es su “lugar más tranquilo y seguro”.

“Es el amor más puro que tengo. Mis amigos me preguntan ’qué se siente’. Yo les digo: ‘imagínate que amás más a tus hijos más que a tu propia mamá'. Eso hace que entiendas más a tus padres”, se sinceró.