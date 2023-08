Explotó el primer escándalo del Bailando 2023: Mónica Farro, en guerra con una ex Gran Hermano

Embed

En un momento, el conductor encontró a Mónica Farro, quien apuntó contra una ex Gran Hermano: "Hay una que no me saludó y me pasó 15 veces por al lado".

"¿Quien?", le preguntaron las angelitas a la ex vedette. "Esta chica de Gran Hermano, la bajita, que se peleó con este otro chico....", describió la rubia. "¡Coti!", exclamaron desde el estudio de LAM.

"Sí, esa", admitió Mónica Farro. "A lo mejor no te conoce", le dijo Ángel. "Puede ser, a lo mejor no me conocer", retrucó la diosa uruguaya.

En el piso de LAM, Ximena Capristo coincidió con los dichos de la ex vedette. "Coti no saluda a nadie. Tuvo varios problemas en Telefe.... No saludaba en vestuario, ni en maquillaje, se hacía la diva". "Bueno, hay que educarla, tiene que saludar a todo el mundo", concluyó Ángel.

Coti Romero le contestó a Mónica Farro en LAM

A los pocos minutos, en LAM, la respuesta de Coti Romero a Mónica Farro no se hizo esperar. Ángel de Brito buscó a la correntina y le preguntó si le había negado el saludo a la ex vedette.

"Me dijo Mónica que no la saludaste", le dijo el conductor a la ex Gran Hermano. "No, pero te juro que yo no conozco a mucha gente del medio", respondió la correntina, tratando de justificar su actitud.

"Sabés quién es Mónica Farro", remarcó Ángel. "¿Está con un vestido dorado?", le contestó Coti. "Una rubia, tetona, uruguaya...", mencionó el periodista.

"Bueno, no es que yo no saludé a nadie... estoy como perdida", añadió la ex GH. "Es verdad, es un despelote esto", asintió el conductor de LAM.

Finalmente, Coti prometió remediar su error con la ex vedette. "Moni, vení que te saludo...", remató la correntina.