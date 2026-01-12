Un aterrador audio de Luciano Castro revelaría qué haría con Griselda Siciliani tras su infidelidad

Finalmente, la periodista dejó una advertencia sobre lo que podría suceder si ese audio llega a sus manos: "Si me llega, lo pongo al aire. Yo a estos infieles no los cubro más".

Embed

Qué hizo Luciano Castro en una entrevista por la infidelidad a Griselda Siciliani

Luciano Castro atraviesa días de fuerte exposición mediática luego de que se difundieran los polémicos audios que le envió a una joven danesa mientras estaba trabajando en teatro en Madrid, España, hacia fines del año pasado.

Tras la repercusión, en el programa Puro Show (El Trece) revelaron que, en una entrevista realizada en Mar del Plata, el actor se quebró al hablar de la infidelidad a Griselda Siciliani.

Desde el estudio, Pochi destacó el gesto de Castro al aceptar la nota pese a la situación: "Podría estar enojado con nosotros con los audios y sin embargo se tomó el tiempo de darnos la nota", señaló, y agregó que allí el actor reconoció su error con sinceridad: “Me da mucha vergüenza encontrarme en este lugar, esto es algo que a la pareja la bastarde”.

El cronista que lo entrevistó en el balneario también advirtió un detalle en su rostro, apenas segundos antes de terminar la charla, pese a que llevaba puestos los anteojos de sol.

En vivo, el notero anticipó: “Uno de los títulos más fuertes de la nota es que dijo que Griselda está enojadísima”, y luego relató lo que ocurrió fuera de cámara, mostrando la angustia que atravesaba el actor.

“Después sobre el final, un detalle que yo observé cara a cara que quizá con los lentes no se nota, empezó a lagrimear un poco, no sé si lo podía contar. Una vez que terminó la nota medio que se puso a llorar un poquito”, explicó sobre el estado emocional de Castro.

En definitiva, la reacción del galán deja en evidencia cuánto lo afectó la situación y el difícil momento que atraviesa junto a Griselda Siciliani tras la filtración de esos audios que generaron tanto revuelo.