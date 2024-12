Ezequiel de Love Is Blind con Wanda Nara fue denunciado por una participante: su descargo

Embed

Al tiempo que detalló: “Ella dijo ‘yo no voy a respetar esto’ y él comenzó a mandarle audios, a hostigarla y a amenazarla. Esto es lo que dicen del lado de ella. La llamaba, le mandaba abogados, se presentó en el lugar en donde ella estaba para decirle ‘no hables porque me vas a cagar lo que viene de acá en adelante cuando el reality estaba al aire’”.

Fue así que el angelito contó que Camila le confesó que la pasó muy mal. “Pude hablar con ella y me dijo que lo pasó pésimo. Tuvo que hacer mucha terapia para salir de esto que fue horrible. Me contó que fue a la comisaría a pedir un botón antipánico por este señor”, concluyó Pepe.

Ezequiel y Camila de Love is blind.jpg

El descargo de Ezequiel de Love is Blind tras la denuncia de Camila

Ante esta situación, las cámaras de LAM (América TV) fueron en busca de Ezequiel Ingrassia, el participante de Love is Blind denunciado por Camila Pittaluga, quien se defendió con total tranquilidad.

“Nunca llegó a ser pareja. O sea, una vez que nos divorciamos con Juli, cada uno hizo su vida, ella estuvo con gente, yo estuve con gente. La diferencia es que por ahí estuve con alguien del reality, pero fue una relación esporádica. Tampoco es que fue algo muy serio...”, deslizó Ingrassia de entrada.

Asimismo, hizo saber cuál habría sido su proceder y la reacción de Camila. “Me considero un tipo muy tranquilo, muy centrado. Nunca hubo un hostigamiento ni nada. Sí sé que de su parte, quizás de su supuesta mejor amiga que ahora ya dejó de ser amiga, que me reenvió un audio en donde ella decía ‘cuando salga el reality voy a ver si vengarme y de la manera que me vengo...”, aseguró.

Así como también dejó entrever que la Pittaluga estaría buscando fama a costa de él. “Ella argumenta que yo la ilusioné y la verdad no, quizás del otro lado estaba más enganchado que de mi lado. Sinceramente, no fue nada grave. Hay un grupo que está buscando quizás un poco de cámara o exposición. No me sorprende, pero tampoco es algo que me incomoda", remarcó.

"Estoy tranquilo porque sé que no hay nada comprometedor. Sé que no hubo acoso, violencia ni hostigamiento”, concluyó ante las cámaras de LAM.