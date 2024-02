Fabián Doman debuta en BDA y promete sacudir la agenda mediática: "Hay temas más urgentes antes que Lali Espósito"

Fabián Doman mencionó que buscará darle protagonismo a la información. "Hoy está de moda la opinión. Y la opinión está por encima de la información. Nosotros vamos a arrancar con información. Vamos a opinar, pero sobre la base de la información", sostuvo.

El periodista consideró que también es importante darle un giro a la agenda mediática. "Nos vamos a ocupar de todo… Hay temas más urgentes antes que ocuparnos de Lali Espósito y el presidente. Estamos presos en las anécdotas. Esa es la agenda. No es culpa de Lali ni del presidente, pero no es un tema central de la Argentina", advirtió.

"Hay temas más urgentes, importantes y de fondo. En BDA tocaremos el tema, pero no será el eje central del programa. No puede ser ese el eje central de un programa. Pasan cosas más graves en el país", agregó.

Al finalizar, Fabián Doman remarcó que ningún artista debería limitarse en sus opiniones. "En la Argentina hay una libertad absoluta. Cualquiera dice lo que se le canta, como debe ser, en el marco del respeto. Ahora, eso de 'no me gusta eso que decís, te mando un ejército de trolls'.... eso ya lo vi, con el kirchnerismo y con el macrismo. Empiezo a pensar que hay mucha intolerancia hacia el pensamiento del otro. Que los actores o los actrices no puedan opinar, me parece insólito", sentenció.

fabian doman 2.jpg

Fabián Doman se metió en la polémica por los shows de Lali Espósito en las provincias

En las últimas horas, el presidente Javier Milei fue duro con Lali Espósito. La llamó irónicamente "Lali Depósito". "Cobro de la del Estado. Lali Depósito cobró de varios gobernadores", afirmó al referirse a los show que la artista dio en diferentes provincias.

El libertario denunció que la estrella del pop recibió una cifra exorbitante por un concierto. "De La Rioja, por ejemplo. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares. Entonces la pregunta es, ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos del Chaco?", remarcó.

En diálogo con PrimiciasYa, Fabián Doman dio su mirada sobre los shows y espectáculos que son financiados por los diferentes Gobierno. "Si el Estado subvenciona una parte o aportó para un recital en determinado lugar, hay que pensar que, tal vez, a esa ciudad se le generan ingresos más grandes por lo que mueve alrededor ese recital", señaló.

Sobre la postura crítica de Lali, el periodista reiteró que no debería generar el revuelo que provocó. "Yo creo que cualquier crítica debe ser hecha con respecto. Lo de Lali es un comentario e hizo una crítica en su momento. Me parece que es coherente con su pensamiento", cerró.