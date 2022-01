Se confirmó la vuelta de Fabián Doman a la TV

Fabián Doman Canal 13.jpg Fabián Doman vuelve a la tv. Será en febrero, por la pantalla de El Trece, con mix de Nosotros a la mañana e Intratables.

Así, ante el rumor de su regreso a la pantalla chica, el propio Fabián Doman confirmó la información en diálogo con Teleshow. Si bien no dio demasiados detalles, aseguró “La noticia es que vuelvo a la televisión y que va a ser en El Trece a la tarde. Yo mismo no sé más. Ni el nombre sé, si no te lo daría. Había uno tentativo pero se cambió”.

En tanto, a la hora de especificar de qué irá el programa Doman dio algunas pistas: “Va a ser un mix entre Nosotros a la mañana e Intratables”. Y con respecto al debut, afirmó que será “en algún momento de febrero", ya que fue bastante rápido todo. Mientras tanto, disfruta a pleno de estos días de verano junto a su nuevo amor en Punta del Este.

Viviana Salama, la novia de Fabián Doman, habló por primera vez: "Me enamoró su..."

Fabián Doman y su novia, Viviana Salama, se encuentran en Punta del Este compartiendo las primeras vacaciones de verano desde que iniciaron su historia de amor. Y, por primera vez, brindaron detalles del romance con la prensa en la gala de la Revista Gente que se llevó a cabo en Punta del Este, Uruguay, y a la que faltó la mismísima Susana Giménez.

fabian-doman-novia-nueva.jpg Fabián Doman junto a su nueva pareja, Viviana Salama.

“Ella tiene una familia muy grande que me ha recibido más que con los brazos abiertos. He jugado en todos los lugares de la cancha: estar separado, ser padrastro, tener hijos del corazón. Todo. Si uno actúa bien, todo puede funcionar. Lo importante es eso y yo me encontré con una familia increíble", dijo Fabián Doman en charla con la revista.

Sobre cómo se conocieron, Fabián Doman contó: “No porque era la agente inmobiliaria como se dijo. Yo vendí un departamento y la persona que trabajaba conmigo en la operación trabajaba con ella. Fui a firmar un documento, la vi, pregunté quién era y pidió que no me dieran su teléfono. Las amigas sí lo hicieron y ahí le empecé a escribir”.

Por su parte, Viviana Salama habló y contó qué la sedujo del conductor: “Me cuesta bastante. Trato de no aparecer, pero es inevitable". Y al hablar por primera vez ante un medio, confiesa que “la inteligencia y la ‘parla’ que tiene” Fabián fueron los dos grandes factores que la conquistaron. “Yo lo acompaño en todo y trato de aconsejarlo siempre”, advierte en el evento que contó con el apoyo de la Municipalidad de Rocha.

En tanto, más adelante dio detalles del momento en el que le contó a su círculo íntimo que estaba comenzando una relación con el comunicador: “Fue fuerte. Hubo conmoción. Mi gente me apoya, me quiere ver bien… mis hijos lo tomaron bien. De hecho acá en Punta estamos conviviendo”.