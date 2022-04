Fabián Doman se separó de Viviana Salama

"Fabián Doman y Viviana Salama decidieron, en muy buenos términos, poner un impasse a su relación. Continúan siendo amigos, el viernes estuvieron juntos en la cena de Momento D y se los vio súper relajados", precisó Pampito.

fabian doman.jpg

El periodista blanqueó su relación con Salama a mediados del año pasado meses después de separase de su última mujer, María Laura de Lillo.

Viviana Salama es abogada y agente inmobiliaria. Según ella misma cuenta desde sus redes sociales, estudió leyes en la Universidad Belgrano; al tiempo que desde hace unos dos años se desempeña en una reconocida firma internacional que realiza transacciones de compra, venta y alquiler de propiedades en Argentina.

Además detalla desde su perfil de Instagram haber recibido diversos premios, tras destacarse en su labor durante el 2020 al estar dentro de las 50 personas que más vendieron, dentro de la empresa, a nivel mundial.

image.png

Qué decían Fabián Doman y Viviana Salama del romance

“Ella tiene una familia muy grande que me ha recibido más que con los brazos abiertos. He jugado en todos los lugares de la cancha: estar separado, ser padrastro, tener hijos del corazón. Todo. Si uno actúa bien, todo puede funcionar. Lo importante es eso y yo me encontré con una familia increíble", dijo Fabián Doman en el verano en charla con revista Gente sobre su relación con Viviana Salama.

Sobre cómo se conocieron, Fabián Doman contó: “No porque era la agente inmobiliaria como se dijo. Yo vendí un departamento y la persona que trabajaba conmigo en la operación trabajaba con ella. Fui a firmar un documento, la vi, pregunté quién era y pidió que no me dieran su teléfono. Las amigas sí lo hicieron y ahí le empecé a escribir”.

Por su parte, Viviana Salama habló y contó qué la sedujo del conductor: “Me cuesta bastante. Trato de no aparecer, pero es inevitable". Y confesó que “la inteligencia y la ‘parla’ que tiene” Fabián fueron los dos grandes factores que la conquistaron.