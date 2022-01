Viviana Salama, la novia de Fabián Doman, habló por primera vez: "Me enamoró su..."

“Ella tiene una familia muy grande que me ha recibido más que con los brazos abiertos. He jugado en todos los lugares de la cancha: estar separado, ser padrastro, tener hijos del corazón. Todo. Si uno actúa bien, todo puede funcionar. Lo importante es eso y yo me encontré con una familia increíble", dijo Fabián Doman en charla con la revista.

Sobre cómo se conocieron, Fabián Doman contó: “No porque era la agente inmobiliaria como se dijo. Yo vendí un departamento y la persona que trabajaba conmigo en la operación trabajaba con ella. Fui a firmar un documento, la vi, pregunté quién era y pidió que no me dieran su teléfono. Las amigas sí lo hicieron y ahí le empecé a escribir”.

Por su parte, Viviana Salama habló y contó qué la sedujo del conductor: “Me cuesta bastante. Trato de no aparecer, pero es inevitable".

Al hablar por primera vez ante un medio, confiesa que “la inteligencia y la ‘parla’ que tiene” Fabián fueron los dos grandes factores que la conquistaron. “Yo lo acompaño en todo y trato de aconsejarlo siempre”, advierte en el evento que contó con el apoyo de la Municipalidad de Rocha.

Más adelante, da detalles del momento en el que le contó a su círculo íntimo que estaba comenzando una relación con el comunicador: “Fue fuerte. Hubo conmoción. Mi gente me apoya, me quiere ver bien… mis hijos lo tomaron bien. De hecho acá en Punta estamos conviviendo”.

Fabián Doman quiere ser presidente de Independiente

Fabián Doman publicó en sus redes sociales sobre su nuevo proyecto: quiere ser Presidente de Independiente y competirá en las próximas elecciones del club de Avellaneda.

“A partir de ahora me sumaré de manera integral a la campaña electoral de Independiente. Y si los socios y los hinchas nos acompañan con su voto, desde diciembre, me dedicaré tiempo completo al club”, indicó en sus redes.

Fabián es hincha confeso del rojo e integrará una de las listas que buscará comandar el club en las elecciones del 19 de diciembre. Lo acompañan Néstor Grindetti y el periodista Juan Marconi, que también se desvinculó de la señala deportiva ESPN para meterse de lleno en la política del Rojo.