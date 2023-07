Fabián Rubino compró droga en vivo y terminó en la comisaría

"1500 pesos esta porquería, esto es lo que nos dieron", indicó el periodista aún conmovido por lo vivido tras comprar la droga y mostrarla a cámara.

Tras dar aviso a la policía que se acercó al lugar, se hicieron los reactivos correspondientes sobre la muestra y la misma dio positiva, por lo que Fabián Rubino fue llevado a la comisaría a prestar declaración testimonial.

"El reactivo dio positivo. Tendremos que ir a declarar en la comisaria y después no sé cómo terminará la historia. Yo tengo que declarar, no sé si mi situación estará comprometida, no lo sé", indicó el periodista.

Y afirmó: "No tengo miedo, de una buena vez por todas hay que hacer algo". A lo que Pamela David explicó que los abogados del canal ya estaban al tanto de la situación por cualquier inconveniente que pueda suceder con el cronista.

Venta de drogas en vivo: cómo terminó la situación

"Me mató un chiquito que salió de ahí (después de comprar), porque era menor de edad (...) Acá corremos riesgo todos, me palpita el corazón y no para de latir (...) entrás y está todo oscuro, hay un agujerito y ahí haces la transacción", detalló el periodista Fabián Rubino al salir del búnker.

En ese mismo momento, desde el piso del programa que conduce Pamela David realizaron un llamado al 911 para hacer la denuncia y se acercó un patrullero con tres oficiales.

Segundos después, del lugar salió un hombre que fue cacheado por los policías y se realizó el reactivo correspondiente a la muestra que adquirió el periodista en búnker, la cual arrojó resultado positivo.