Facundo Ambrosioni rompió el silencio tras las acusaciones de More Rial y aseguró que irá por la tenencia de su hijo

"Yo lo llevo al colegio, le compro los pañales que necesita, le mando alimentos pero mis abogados no me dejan mandarle dinero porque todavía no hay arreglo. Yo quiero pasarle todo lo que le corresponde", sumó sobre cómo se maneja con Francesco.

"A mi hijo nunca le faltó nada, y ahora estoy peleando para que empiece el colegio, ya pagué la matrícula y quiero que empiece el colegio y estoy peleando por eso", se lamentó.

Al ser consultado por Karina Mazzocco sobre si busca la tenencia de su hijo aseguró que sí . "Mi hijo se la pasa 24 horas con una niñera, duerme con una niñera, está en un ambiente que no me gusta. Quiero que tenga una familia, que vaya al colegio como corresponde, que se alimente como corresponde", argumentó.

"Hay muchísimas cosas, por ejemplo una vez mi hijo se quedó tres días en un hotel con una niñera y la madre se fue a Uruguay. Hay muchas cosas que no puedo decir sinceramente", cerró y aseguró tener las pruebas suficientes presentadas en la justicia para quedarse con la tenencia del nieto de Jorge Rial.

Le allanaron la casa a More Rial por culpa del papá de su hijo y lo acusa de golpeador

Tras sortear la acusación de sus vecinos quienes acusaron a More Rial de maltrato animal por abandonar a sus perros para irse de vacaciones, ahora la hija del ex conductor de Intrusos (América TV) vivó otro angustiante momento al ser allanada su casa en la villa cordobesa.

Así, la mamá de Francesco se volcó a sus redes sociales para denunciar la situación responsabilizando a Facundo Ambrosioni, su ex pareja y padre de su hijo. “Cuando tu ex es golpeador, manipulador y encima compra cosas robadas”, disparó desde una historia virtual junto a la fotografía de la orden de allanamiento en su propiedad.

Al tiempo que agregó claramente furiosa: "Y quieren echarle la culpa a la mamá de su hijo y exponer a su hijo a un allanamiento... Qué bajo caemos", y más abajo concluyó "Ay chico tantas veces te salvé el culo... esta vez voy por todo".

En tanto, el Dr. Alejandro Cipolla, abogado de More, también se expresó por la vía virtual sobre lo sucedido y disparó contra la justicia cordobesa. "¡Vergüenza el accionar de de la Justicia de Córdoba! Están esperando que le pase algo más grave a More Rial".