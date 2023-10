Facundo Moyano habló de su separación de Eva Bargiela y reveló un tremendo dato

Lo cierto es que luego se conoció que a Eva le cayó de sorpresa esta noticia que confirmó Facundo en televisión sobre la separación de los dos.

En este sentido, Facundo Moyano rompió el silencio en charla con Socios del Espectáculo, El Trece, y aclaró que "nadie se enteró de nada" por televisión.

“Lo dije en su momento cuando me preguntaron y se lo había dicho a ella también. Acá nadie se enteró por televisión nada. Dije que estamos separados", precisó el dirigente.

Y remarcó sobre su separación: "Es una situación que tanto Eva como yo estamos transitando de la manera que podemos y es algo que no es bueno para ninguno de los dos”.

Sobre el presente laboral de Eva Bargiela en el Bailando 2023, Moyano fijó su postura: "Ella eligió estar en un lugar y yo la acompañé de la manera que pude, no quise ser parte, ya lo explicó. Yo respeto lo que ella decida, es una mujer con decisión y lo puede hacer".

Y sobre los rumores que lo vinculan a Romina Malaspina, fue tajante: "Es mentira", sostuvo.

facundo moyano.jpg

Eva Bargiela se quebró en la pista del Bailando 2023 al hablar de su separación con Facundo Moyano

En medio del revuelo por su escandalosa separación con Facundo Moyano, Eva Bargiela volvió a la pista del Bailando 2023, América Tv, y no pudo contener las lágrimas al hablar del duro momento que atraviesa en su vida personal.

Si bien durante la previa se mostró calmada, fue cuando llegó la devolución, puntualmente luego de las palabras de Ángel de Brito, que la participante se desarmó y soltó sus emociones.

“Eva, no dejes que ningún tipo te arruine ningún momento, sea Moyano o sea quien sea. Es tu sueño, nos conocemos del otro canal, hace muchísimos años que te hubiera gustado estar acá y ahora que estás, disfrútalo. Anda para adelante, y ponele fuerza”, le aconsejó el jurado.

Y agregó: "Me llamó la atención que hayas dicho eso, me arruinó el momento, ¿tanto le molestaba que estés acá?".

“No me gusta hablar de los motivos porque siento que es algo privado pero para mi hubiese sido importante ahorrarme esto. Yo no quería estar llorando ni pasándola mal, yo quería estar disfrutándolo”, sostuvo ella conmocionada y completó: "Hoy verme de esta forma, que no yo no elegí, hasta me da vergüenza".

“No te tiene que dar vergüenza, y tenés todo el derecho a hablar de tu vida porque es tuya y a él no le importo lo que te pasaba a vos”, cerró Ángel.