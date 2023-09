Eva Bargiela se quebró en la pista del Bailando 2023 al hablar de su separación con Facundo Moyano

“Eva, no dejes que ningún tipo te arruine ningún momento, sea Moyano o sea quien sea. Es tu sueño, nos conocemos del otro canal, hace muchísimos años que te hubiera gustado estar acá y ahora que estás, disfrútalo. Anda para adelante, y ponele fuerza”, le aconsejó el jurado.

Y agregó: "Me llamó la atención que hayas dicho eso, me arruinó el momento, ¿tanto le molestaba que estés acá?".

“No me gusta hablar de los motivos porque siento que es algo privado pero para mi hubiese sido importante ahorrarme esto. Yo no quería estar llorando ni pasándola mal, yo quería estar disfrutándolo”, sostuvo ella conmocionada y completó: "Hoy verme de esta forma, que no yo no elegí, hasta me da vergüenza".

“No te tiene que dar vergüenza, y tenes todo el derecho a hablar de tu vida porque es tuya y a él no le importo lo que te pasaba a vos”, cerró Ángel.

El nuevo disgusto de Eva Bargiela con Facundo Moyano tras anunciar la separación: ¿le fue infiel?

A pesar de estar pasando por un excelente momento profesional en la pista del Bailando 2023 (América TV), no son las mejores horas para Eva Bargiela en lo que su vida personal se refiere con su todavía marido Facundo Moyano.

Enterada de su propio divorcio con el dirigente político a través de Ángel de Brito después de que Moyano anunciase la ruptura de la pareja en una entrevista televisiva y sin avisarle a ella, ahora la modelo podría afrontar una nueva decepción sentimental en el caso de comprobar una probable relación de Facundo con una modelo llamada Natalia Cometto.

Lo cierto es que en medio de la polémica ruptura, en la que aseguran que Moyano no aceptaría la participación de Eva en el programa de Tinelli a pesar de haberle dado el visto bueno, no fue otra que Juariu quien se percató de que mientras la modelo aún se mostraba en la pista de baile con la alianza matrimonial, Facundo likeaba a otra mujer en las redes sociales.

TW Juariu de Facundo Moyando fueguito a modelo Natalia Cometto.jpg

"¿Cómo le vas a poner fueguito a la foto de una chica hace dos semanas, chango?", escribió filosa la influencer en Twitter con una captura del like y el fueguito en cuestión de Moyano a Cometto del pasado 4 de septiembre.

Pero eso no es todo, porque navegando por el feed de Instagram de la bella mujer que captó la atención del político, puede verse que ya desde el mes de agosto Facundo Moyano likeaba a Natalia Cometto, cuando todavía no había semejante crisis terminal con su esposa Eva Bargiela... o al menos ella no estaba enterada.

Natalia Cometto likeada por Facundo Moyano.jpg

En tanto, buceando un poco más en la red social de moda se advierte que tanto Facundo Moyano como Natalia Cometto se siguen mutuamente.