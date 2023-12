Murió el tío de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli le dedicó una emotiva despedida

Demostrando su apoyo incondicional en su incipiente relación, Marcelo Tinelli se expresó a través de sus redes sociales con unas conmovedoras palabras.

"Volá bien alto Tío Enrique. Nos veremos y nos conoceremos arriba. Todo mi amor para Milett, Martha, Helmut y todos los hijos de Enrique. El cielo tiene una nueva estrella", escribió el conductor.

Hasta la fecha, en sus planes estaba pasar año nuevo junto a Marcelo en Punta del Este, pero tras este suceso habrá que ver si hay un cambio de último momento.

Despedida de Marcelo Tinelli al tio de Milett

Milett Figueroa explicó por qué se descompensó en el Bailando 2023: "Me pasé mal"

Milett Figueroa se descompensó en plena grabación del Bailando 2023 en una imagen que publicó Ángel de Brito en su cuenta en la red social X donde se ve a la modelo peruana en el camarín tomando agua y con Marcelo Tinelli conteniéndola.

En este sentido, en una nota con LAM, América TV, Milett Figueroa habló de qué le pasó instantes antes de salir a la pista y a qué se debió su descompensación.

“Sentí que me caía en el set, que me desmayaba. Le dije a Gabriel (su compañero de baile) ‘me siento muy mareada’. Entré y no sé si fueron las luces, pero sentía que se me iba a apagar la tele y le dije a Gabriel ‘necesito agua’. Todavía estoy con los temblores”, explicó la modelo.

Y contó a qué se debió su mal estado de salud: “Mezclé dos pastillas por el dolor muscular que tengo, estoy muy dolorida, y no sabía que si juntaba eso me podía dar taquicardia, más los tres cafés que me tomé, me pasé mal. La próxima vez a pensar mejor lo que tomo antes de salir al programa".

“No dejo de temblar con el tema de las pastillas. Si mejoro un poquito, voy a salir ahora. La verdad es que yo quería estar en el programa. Gracias por la preocupación”, cerró la novia de Marcelo Tinelli tras el susto por no sentirse del todo bien.