Milett Figueroa se descompensó en las grabaciones del Bailando 2023: los detalles

A su vez, desde el estudio donde se realiza el certamen de baile, Pochi de @gossipeame dio un móvil para DDM (América) y detalló: "Recién, hace un ratito nada más, estaba Milett que se sentía mal, parece ser que le bajó la presión".

De todas formas, remarcó que fue atendida por los médicos del canal y concluyó: "La llevaron a un lugar como para que esté sola, tranquila, y la puedan ver los enfermeros y médicos acá que están en el Bailando".

Se descompuso Milett LAM

Marcelo Tinelli sorprendió a Milett Figueroa con un romántico detalle

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa están viviendo una gran historia de amor. Después de varias idas y vueltas, el conductor y la modelo peruana se dejaron llevar por la pasión y hoy disfrutan libremente lo que sienten.

Hace unos días, a la figura del Bailando 2023 le preguntaron por su relación con el presentador y si siente que está enamorada. "Sí, muchísimo", reconoció la diosa, que cada vez está más unidad a su novio.

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, Milett Figueroa compartió una historia, donde se puede observar el romántico detalle que Marcelo Tinelli tuvo con ella. La figura de América TV le envió un ramo de jazmines, las flores favoritas de la modelo peruana.

En la publicación, la figura de la competencia de baile eligió un tema de Whitney Houston para acompañar la imagen, que tiene una letra más que sugestiva: "Solía llorar por las noches antes de dormir, pensé que el amor tenía que doler, pero no es así. Él me llena, me da amor, es todo lo que tengo en este mundo, es el hombre que necesito".