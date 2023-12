Milett Figueroa pasó Navidad en Perú y sorprendió con su drástico cambio de look

Embed

“Llegué hace dos días para pasar Navidad con mi familia, con mi mami, con mis primos, con mi tío Enrique, con mi hermana, con todos”, precisó Milett en la grabación.

Y agregó: “Estamos compartiendo un poquito, acabamos de cenar. La estamos pasando muy bien, espero que ustedes también, con la familia y con los amigos".

"Agradecer por toda la sabiduría, los aprendizajes y todo el amor que nos trajo este año, sobre todo la salud, que es importante. Les mando un beso gigante”, finalizó la modelo peruana.



Marcelo Tinelli y Milett Figueroa hablaron de la posibilidad de casarse: "Cuando llega el amor..."

Desde que blanquearon su relación Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se muestran cada vez más enamorados. Tal es así, que este jueves la modelo peruana se presentó en la pista del Bailando 2023 y ambos pusieron en común sus deseos de casarse.

Todo comenzó cuando desde el jurado, Pampita reparó en el detalle de que ambos ya se decían “te amo” y todo derivó en hablar de casamiento. “¿Para vos es prioridad el casamiento?”, le consultó entonces el conductor a su novia.

“Nunca lo he pensado así pero cuando llega el amor y las dos personas son románticas, como nosotros, nacen cosas lindas que nunca has pensando como el casamiento. La verdad que a mi me nace casarme con el amor de mi vida”, respondió ella con una mirada pícara.

Minutos más tarde, Marcelo Polino en medio de su devolución le sugirió a Milett que sea ella quien se encargue de la propuesta y ella reflexionó: “Te juro que nunca pensé en casarme, nunca en mi vida he soñado con eso y de verdad que me nace ahora”.