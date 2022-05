El grave problema que enfrenta Fátima Florez en Miami

"Tras realizar el primer show y no recibir el pago, llevó adelante el segundo creyendo en las promesas. Le decían 'sí, te vamos a pagar'. Ella confía en el productor que la lleva, entonces hizo la segunda función, pero ni ella ni su marido Norberto, que es el productor de Fátima que la acompaña de toda la vida, recibieron el porcentaje que habían acordado", indicó la periodista.

Además, Duré contó que a pesar de que Fátima iniciará acciones legales, no quiere hablar del asunto: "Ella supuestamente tenía un porcentaje de la recaudación, pero al no cobrar el de la primera función, hizo la segunda de cualquier manera. A ella le jugó la ilusión de abrirse ante el mercado latino allá, y por ese motivo ella no está hablando del tema, para no empañar esta cuestión".

Fátima Flórez, contra Flavio Mendoza: "No me parece buen compañero"

Este lunes explotó el primer escándalo de la temporada. Fátima Flórez cruzó a Flavio Mendoza por una polémica frase sobre la venta de entradas.

Según contaron en Intrusos, el creador de Stravaganza hizo declaraciones picantes. "Flavio dijo que hay muchos que inventan tener COVID porque tienen la salas vacías o no venden muchas entradas. No habló de nadie en particular. ¿Crees que puede haber sido un dardo para algún elenco de Carlos Paz o alguien de Mar del Plata?", comentó Adrián Pallares.

En un móvil desde La Feliz, Fátima Flórez opinó de los dichos de Flavio. "No tengo idea para quién está dirigida esa frase. No me parece de buen compañero decir eso o tirarte contra tus colegas", afirmó.

La capocómica remarcó que todos los elencos trabajan para darle de comer a muchas familias. "Muchas familias vive del trabajo de los artistas en cada obra. Es de mala leche decir eso del colega que sea", sentenció.