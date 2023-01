Fátima Florez le respondió a Moria Casán después de tratarla de ridícula: "No creo que..." 

Tras titubear unos segundos, la imitadora recordó la situación donde Casán empezó a mandar los famosos mensajes, y declaró políticamente correcta: "Moria es una mujer que sabe jugar este juego mejor que nadie en temporada, y sabe prender el fosforito, y sabe hasta dónde. Así que obviamente yo lo tomo como eso".

Fatima florez reponde a moria casán - Intrusos 1.jpg Desde Intrusos, Fátima Florez le respondió a Moria Casán y aseguró que la sigue imitando en el teatro.

En tanto, poniendo una cuota de humor para no enredarse en una discusión con la diva, Fátima sostuvo que Moria"Es una número uno jugando a eso, es súper inteligente porque (imitándola) todo le resbala porque es de teflón". Fue allí cuando Guido Zaffora le recordó algunos de los dichos de lo morocha asegurando Casán parecía realmente enojada y fue contra ella puntualmente.

"No creo. No me creo el ombligo del mundo. No creo que sea algo personal conmigo, porque no hemos tenido ningún problema. Es más, hemos trabajado juntas donde Moria ha sido mi directora artística, y sabe que soy híper profesional y además me lo ha dicho siempre así que no creo que pase nada", afirmó Fátima Florez intentando cerrar el asunto.

En tanto, cuando el intruso le consultó si lloró por este tema, la imitadora fue contundente: "Cómo voy a llorar por eso, ¡es una tontería!", cerró contundente antes de dejar en claro que sigue imitándola en un sketch en el que personifica a las tres divas argentinas: Mirtha Legran, Susana Giménez y Moria Casán.

Embed

El enojo de Moria Casán con Fátima Florez: "Es una ridícula"

Moria Casán es una de las pocas divas de la farándula argentina que no tiene inconveniente alguno en poner en su lugar a quien sea: desde sus pares, Susana Giménez o Mirtha Legrand, hasta un o una participante de Gran Hermano 2022.

Es así que a mediados de diciembre la One le puso un hasta aquí a la imitadora Fátima Florez, quien de visita en Socios del espectáculo (El Trece) promocionaba su espectáculo teatral veraniego adelantando algunas de sus creaturas.

Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich leyó el mensaje que Moria le envió en vivo para advertir a la actriz que no la imite: "Registró su nombre con una empresa, así que hay que monetizar el uso. Dice que le vas a tener que pagar por usar su nombre. Dijo 'tendrá que dejar una limosnita'".

Moria Casán Fátima Florez.jpg

Claro que reacción inmediata de Fátima Florez fue reírse y responderle a cámara, disparando: "Moria, dejate de joder, andá a laburar y ganate la plata". Al tiempo que agregó, sin tomar en serio el mensaje de la diva, "Moria es buscona y como estábamos hablando mucho de Mirtha Legrand y Susana Giménez, ella se pone celosa. (…) Le puedo cambiar una letra, y ya es Moira".

Así, Lussich leyó de manera completa la advertencia de Moria Casán a Fátima Florez: "No creo que me haga en su nuevo show. Pero siempre dice que usa mi imitación para descansar, porque ahí trabaja el público. Si me llega a hacer tendrá que dejar una limosnita".

Embed

Moria Casán subió la apuesta y siguió destrozando a Fátima Florez

Pero las cosas no quedaron ahí, porque cuando Fátima Florez ya se había retirado del estudio del Trece, Moria Casán volvió a enviar nuevos mensajes disparando durísima contra la humorista, haciendo gala de su lengua karateca.

"¿Me manda a laburar a mí? ¡Ridícula! Se descompuso. Lo vi" arremetió Casán, y agregó filosísima: "Se descolocó mal. A mí hasta mi hija me llama para felicitarme el Día del Trabajador. #DesodoranteParaTodos. #ImaginenePorQuéLoDigo. Besos para todos".

Embed

"Estábamos mirando con una amiga, que cuando #Axila me mandó a laburar, dijo 'qué dijo esta black'. Atrasa mal. Me hace mal la voz, es de los años 80', ahora tengo voz nasal, tipo congestión orgásmica", fue por más la actual pareja de Fernando 'Pato' Galmarini.

Y como para rematar la verborrágica respuesta a los dichos de Fátima, Moria sentenció irónica: "Muero con el descoloque. Que se relaje y que Norbertito (el marido y productor de la imitadora) pague. Mejor que no me haga y vaya por el outlet actual".