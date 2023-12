¿Fátima Florez o su hermana Karina? El anuncio de Javier Milei sobre el rol de la primera dama

El día de la jura, la actriz y humorista esperó en el Congreso, mientras que el Presidente electo llegó al recinto acompañado por su hermana, que es una de las personas de su mayor confianza.

Este viernes, en diálogo con A la tarde (América TV), Javier Milei sorprendió al dar a conocer que ni Karina ni Fátima ocuparán el rol de primera dama de la Nación.

"Hemos sacado la figura de primera dama por considerarla anacrónica. Este Gobierno no va a tener primera dama. Tanto para Karina, como para Fátima es una figura ofensiva para mujeres tan independientes y autónomas como ellas", le dijo el presidente al periodista Diego Esteves.

Por último, el panelista indicó que Milei le confirmó que la decisión la conversó tanto con Fátima como con Karina. "Es algo que hablé con ambas", reiteró el jefe de Estado.

Fátima Florez tomó una drástica decisión sobre su futuro tras la asunción de Javier Milei

En el último tiempo, Fátima Florez enfrentó un duro reclamo de parte de Moria Casán. La One quería cobrar regalías si la actriz la imitaba en sus espectáculos.

“A mí no me molesta que me imiten, me molesta que no me garpen cuando me imitan”, había dicho la jurado del Bailando 2023, tajante sobre el trabajo de la capocómica.

Este viernes en Intrusos (América TV), Laura Ubfal contó que Fátima Florez tomó una drástica decisión de cara a su estreno en la temporada de verano en La Feliz.

La panelista indicó que la capocómica no va a interpretar a la jurado del Bailando 2023. "Parece que va a hacer otros políticos, la política va a estar presente. Pero no va a hacer a Moria”, sentenció.