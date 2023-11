Moria Casán volvió a tirarle un 'palito' a Fátima Florez en el Bailando 2023: "Por mí pasan todas"

"Que venga a imitar a Moria que se quieren tanto", disparó Ángel. Ahí, intervino la One y lanzó: "Que haga de ella, que no haga personaje, que venga de Fátima. Yo la tuve a la primera dama actual, a la mujer de (Alberto) Fernández, Fabiola (Yáñez), de 'vayaina'. Así que por mí pasan todas".

"Y de la señora que quiero que venga como Fátima Florez, no como personaje, fui su directora y me desobedeció", agregó filosa. "Wow, está enojada Moria con Fátima", se sorprendió Marcelo. "No estoy enojada, estoy recordando cosas", sentenció La lengua karateca.

No es novedad que Moria Casán y Fátima Florez no se llevan bien. Ambas están enemistadas por las imitaciones que hizo la rubia sobre la morocha, y ahora la One prendió la lengua karacteca y opinó sobre la comediante quien se convertira en primera dama el 10 de diciembre.

En LAM (América TV), el cronista Santiago Sposato le preguntó a la jurado del Bailando 2023 qué opinaba sobre la victoria de Javier Milei ante Sergio Massa. “No me vas a pedir que analice este país”, le respondió con humor.

“Yo por mi parte estoy feliz de ir a votar después de 40 años de democracia y te voy a cantar la canción de Pinti: pasan los radicales, los liberales, pasan los inviernos, pasan los veranos y siguen los artistas”, sumó.

Acto seguido, el cronista quiso saber qué pensaba de la futura primera dama. “No voy a opinar, ¿primera dama de este país?”, ironizó. Ahí, Sposato le preguntó si podía comparar a Florez con Eva Perón y Moria, entre risas, lanzó: “No, socorro, me voy a mi casa”.