Fátima Florez y Norberto Marcos, en crisis: fuerte discusión y una desenlace inesperado

"La primera información que nos llega es que habrían pasado una mala noche", afirmó Pablo Layus en Intrusos, en referencia a una fuerte discusión entre Fátima y Norberto.

"Me acercan información y me dicen que Fátima se recluyó en su mamá, que es quien la aconseja en estos momentos", agregó el periodista de espectáculos, que estuvo en la puerta del edificio donde vive la humorista.

Por último, Layus indicó que, ante la tensión entre ambos, el productor habría dejado el departamento en el cual conviven. "Norberto le habría ofrecido irse del departamento. Por el momento, acá hay silencio, nadie quiere hablar", concluyó.

fatima-florez-y-norberto-marcos.jpg

El video de la incómoda y tensa reacción de Fátima Florez y su marido al ser consultados por su separación

Hace unos días se supo que Fátima Florez y su marido, Norberto Marcos, atravesaban una profunda crisis en su matrimonio. En LAM fueron a consultarles por esa información y se mostraron incómodos.

Durante toda la nota, Fátima intentó responder con evasivas y prefirió no aclarar nada. Sin embargo, su por ahora esposo, decidió explayarse y se refirió a los trascendidos.

"No somos la pareja perfecta, discutimos como cualquiera, sobre todo cuando estamos trabajando. El que invento eso fue una mala persona", comenzó el también productor de la humorista, ante la mirada incómoda de su esposa.

"No tengo nada para decir, no tengo nada que aclarar", dijo apenas Fátima pero su cara lo decía todo. Además, pidió que no se involucre a los técnicos "que son un amor".

Norberto en cambio prefirió hablar mas que su esposa, alimentando de algún modo los rumores que indican que el sería quien decide qué y no hacer sobre la vida y la carrera de la artista.