Fátima Florez y Norberto Marcos: discusiones, gritos y fuerte crisis

"Me avisan que se suspende la función que tenía Fátima en Cosquín, este domingo. Iba ser la primera vez que iba a estar en la plaza Próspero Molina", detalló la panelista.

"Alegaron que fue por problemas técnicos, decían que había una pantalla que no llegó, pero la verdad es que fue por algo entre ellos. Durante toda la temporada los gritos y las discusiones entre Fátima y Norberto se escuchaban en todo el teatro", siguió.

Duré precisó que los conflictos que nacieron a nivel profesional se trasladaron a lo personal. "Eran discusiones por trabajo, porque es el productor del espectáculo, pero esto hace mella en lo que es la relación sentimental", señaló.

Por último, la panelista aseguró que la pareja de Fátima y Norberto llegarían pronto a su fin. "Me dicen que la separación sería inminente", concluyó.

fatima florez.jpg

Fátima Florez contó la maravillosa historia del ángel de la guarda que le salvó la vida a su marido

Fátima Florez contó la experiencia que vivió junto a su marido con "un ángel de la guarda" que protegió a su esposo, Norberto Marcos, cuando tuvo un infarto.

"Él tenía una salud perfecta. Yo estaba en el gimnasio entrenando, y me viene a buscar. Cuando lo veo tenía un color raro. Y me dijo que se sentía mal. Él lo atribuía al estómago. Lo llamamos a nuestro médico de cabecera y le preguntó si era en la zona de la corbata. Ahí le dijo que no se asuste que podía ser un infarto, que se tome un taxi, que no maneje y que se vaya hasta el sanatorio. Él no quería. Le insistí. Fuimos al Sanatorio Güemes, le hacen un primer chequeo y la enfermera le dice que estaba perfecto y que se vuelva a su casa", dijo Fátima en el ciclo Debo Decir.

fatima florez.jpg

Y luego relató el místico episodio que muchos creerán y otros tanto cuestionarán de acuerdo a sus creencias. "Nos estábamos volviendo. Hicimos tres o cuatro pasos y de pronto se mete adelante una mujer, muy joven, muy bonista, y le dice a dónde va. Le contestó que nos íbamos a casa porque estaba todo bien y ella le dijo que no, que se quede ahí. Lo increpó. No lo dejó hablar. Lo llevaron a terapia intensiva y esta mujer se quedó todo el tiempo al lado de él. Le provocaron el infarto, le pusieron los stent, y la mujer nunca más la pudimos ver, preguntamos por ella, la buscamos por cielo y tierra", agregó.

"Los dos vimos lo mismo. Nunca más pudimos dar por esa mujer. Yo creo mucho en Dios y en los ángeles de la guarda. Y fue un ángel de la guarda", finalizó.