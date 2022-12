Fede Bal mostró las marcas en su brazo tras el accidente y operación en Brasil

Lo cierto es que en charla con el ciclo Implacables, El Nueve, Federico mostró cómo quedó su brazo tras aquel tremendo accidente de hace unos meses que causó mucha preocupación.

Embed

El actor y conductor exhibió a cámara las cicatrices que le quedaron tras varias intervenciones en su brazo. “Estoy tajeado ¿ves?”, le dijo Fede a la cronista, y señaló que ya no sufre dolor en esa zona.

“Tengo varias placas, tornillos, me abrieron el antebrazo. Señora no se asuste, estoy bien”, indicó el hijo de Carmen Barbieri y mostró a cámara su brazo post operación.

fede bal 1.jpg

Fede Bal arremetió contra Coscu tras defender al Chapu Martínez

Tras la derrota de la Selección nacional ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022, el instagmer Chapu Martínez recibió una ola de ataques en las redes sociales. Muchos usuarios tildaron al joven de "mufa" y lo responsabilizaron por el resultado desfavorable.

El streamer Coscu saltó en defensa del creador del video viral, en el cual cantaba: "Traeme la Copa Messi... Traeme la Co'", que se popularizó durante el Mundial en Rusia.

“Les pido, por favor, que paren, porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega. Amenazando a la familia de un pibe que no les hizo nada y que claramente no tiene la culpa. Pónganse a alentar y paren con el odio gratis”, expresó.

Luego de leer ese mensaje, Fede Bal cruzó a Coscu. “¿De verdad? Recuerdo cuando reaccionabas absolutamente a todo lo que hacía y me delirabas. Me bajabas de eventos y mandabas a tu army a tirarme hate”, comenzó diciendo el hijo de Carmen Barbieri.

El actor y conductor puso en duda la solidaridad del streamer con Chapu. "¡Me gusta que hayas cambiado tus formas! Lo celebro. Ojalá sea sincero y para con todos”, concluyó, irónico.