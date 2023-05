Fede Bal se tatuó la cola a la vista de todos y se vio el video: "Vergüenza...."

El actor acudió a una fiesta donde se encuentran distintos artistas y decidió hacerse un nuevo tatuaje a la vista de todos y en esa curiosa parte de su cuerpo.

Fede se tatuó NYC, las siglas de New York City y explicó cómo vivió ese momento: "Otra amiga argentina que me parece me va a tatuar en plena fiesta, bueno, al final me tatué. Ustedes saben cómo soy", indicó.

"Y me tocó pelar adelante de todos. Vergüenza, la verdad, muy poquita. Ni me miraba la gente, estaba cada uno en la suya... Como tiene que ser", agregó el conductor.

"¡Cuánta onda que tiene esta gente por Dios! ¡Qué lindo poder presenciar estos eventos!", finalizó maravillado por el momento vivido en ese lugar.

Mirá cómo le quedó el tatuaje.

El desconsolado llanto de Carmen Barbieri al escuchar los elogios de Fede Bal

Fede Bal emocionó a todos en el ciclo Noche al Dente, América Tv, al hablar de su madre Carmen Barbieri y llenarla de elogios. “Es la mejor mamá que me pude tocar en la historia, pero cuando me preguntan sobre ella, es la mejor mujer del mundo. Y si alguien quiere decir que tengo un complejo de Edipo, puede decirlo”, dijo el actor.

Y remarcó: “Amo a mi madre y ojalá el día de mañana me cruce a una mujer, tenga una mujer, como ella. Acompañó a ese hombre y cómo lo cuidó hasta los últimos momentos. Aun separándose y todo televisivo, un asco pero era un horror y me vieja lo bancó hasta último momento. Mi papá se fue abrazado a mi vieja”.

“Es una artista de la hostia, es una compañera increíble, es madre. Es una madraza y es extrema en cuanto a los cuidados. Tengo 33 años y me llama y me cuida como si tuviera 8”, explicó el actor.

En su programa Mañanísima, Ciudad Magazine, Carmen Barbieri se emocionó hasta las lágrimas después de ver las cálidas palabras de su hijo y reconoció que él no le dice esto en persona pero sí por mensajes.

“Es verdad. Lo tengo loco. Le digo ‘cuidado, hijo, no te metas en el mar que hay tiburones’. Él va a surfear a Mar del Plata y me dice ‘si acá no hay tiburones’”, expresó Carmen mientras se secaba los ojos muy conmovida.

Y cerró: “Me emociona las cosas lindas que dice. ¿Y saben qué? No me las dice a mí. Sí me dice ‘te amo’, “te adoro, vieja’, ‘sos lo más’, pero no es lo mismo. Todas las cosas lindas que dijo, nunca me las dijo en la cara a mí. Ayer en la cama lloraba sola”.