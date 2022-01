Martita Fort se cruzó a Daniel Osvaldo en Miami y lo fulminó

“Él se acercó a la mesa de Marta y le empezó a hablar. Marta lo trataba bien, pero lo miraba como diciendo 'no tengo interés en conocer a este tipo. No sé quién es'", contó Guido Záffora.

“Se me pegó en el boliche. Me miraba, pero yo no sé quién es el viejo ese" dijo la joven de 17 años que vio al treintañero como un hombre mayor.

“‘Yo estaba con mis amigos disfrutando. Fui al boliche para otra cosa. Acá estoy de vacaciones’, dijo la joven”, señaló la hija del Comandante.

Daniel Osvaldo cumplió años: el fuerte mensaje de Gianinna Maradona

El noviazgo entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo parece haber llegado a su punto final. Luego del escándalo en Miami, y tras conocerse las imágenes donde se ven al ex futbolista muy cerca de otra mujer en un boliche, parece haber sido la última gota que rebalsó el vaso.

El 12 de enero el rockero cumplió 36 años y recibió muchos mensajes desde Instagram con felicitaciones por su fecha de nacimiento. Curiosamente, quien no lo saludó de manera pública vía virtualidad fue Gianinna, quien además reposteó un mensaje con una contundente frase.

"Al final, sólo tres cosas importarán en tu vida. Cuánto amaste, cuán gentilmente fuiste y que tan agradecidamente dejaste ir las cosas que no eran para ti", replicó la hija de Diego Maradona desde sus historias.

Quien sí saludó al ex delantero de Boca Juniors fue Benjamín Agüero, hijo de Gianinna Maradona y el Kun Agüero, quien compartió una foto junto al ahora cantante de rock.

"Feliz cumple Dani te quiero mucho", expresó el niño. A lo que el ex deportista comentó: "Gracias Benchulain! Te amo con todo mi corazón amigo mío".