Sin tregua: Maxi López negó las acusaciones y Fernanda Iglesias lo cruzó con todo

“Me vinieron a buscar más de diez veces para que vuelva al proyecto pero yo ya estoy con otras cosas, ya lo dejé atrás, no quiero formar parte de nada de lo que esté allá porque no va con lo que yo hago o como soy”, indicó Maxi López.

"Ahora estoy concentrado acá y en mi familia, me quiero concentrar en ellos y no hay proyecto más importante y que me mueva más que el de mis hijos y mi familia", reafirmó sobre los planes que tiene en el país con su familia.

Y sobre lo sucedido con el club suizo, Maxi López comentó: "Cualquier negocio puede salir bien o mal, era algo que me movilizaba porque me gustaba y es mi pasión y si no sale o no estamos alineados no me interesa. Me interesa formar parte de las cosas que me hacen bien y hoy me hace bien y feliz estar acá. Así que estoy con tranquilidad disfrutando de mis hijos y mi familia que después de tantos años no veo en la Argentina".

Además comentó que se reunió con sus ex socios por este tema y todo quedó de la mejor manera: "Me junté ahora cuando estuve en Suiza, tengo relación hace muchos años, así que súper tranquilo. Salen muchas cosas, hablan, dicen y no son fundamentadas y no son verdad. Se dijeron tantas cosas de mí durante muchos años y no nunca me expresaba. Cuando se dicen mentiras no salgo a contrastar", concluyó.

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La furia de Fernanda Iglesias tras el testimonio de Maxi López ante la supuesta deuda millonaria

Tras escuchar las declaraciones de Maxi López donde negó rotundamente cualquier tipo de conflicto por dinero en Europa con sus ex socios, Fernanda Iglesias se sacó y cuestionó la versión expuesta por el ex futbolista.

"No puedo creer, es un mentiroso este chico: le va a crecer la nariz a Maxi López, dice que está todo bien y están con una bronca... Te odian Maxi López: los dejaste clavados con 480 mil euros sin pagar y te fuiste”, dijo la periodista sin vueltas.

"Te viniste a la Argentina y encima tenés en tupé de decir que eso ahora no corresponde con tu vida ahora. Y no claro, ¿quién va a querer pagar 480 mil euros a algo que ya no va a formar parte?", cerró indignada.