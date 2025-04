Las fotos de Fernanda Iglesias con su nuevo novio y la curiosa forma que se conocieron: "En una..."

"Él es muy tranqui. No tiene nada que ver con los medios, pero sí mira mucho todo y está al tanto. No es que vive en una nube y no sabe quién es Pampito. Sabe todo, cuando le hablo, entiende. Es como muy compañero en ese sentido", contó la panelista.

"Lo que me di cuenta, a esta edad... Yo me separé a los 50 años... Es que cuando encaras una relación en este momento de tu vida, lo que buscás es divertirte, pasarla bien. No es que estás pensando en: `Uy me tengo que casar, tengo que tener hijos y no sé qué´", se sinceró sobre el naciente vínculo.

"Entonces es muy relajado todo. Nos vemos, vamos a comer, armamos planes así de ese tipo... Hablamos por teléfono, nos contamos lo que nos va pasando en el día a día. Nos pedimos ayuda si necesitamos. Pero es una relación muy relajada. No hay presiones de nada, eso es lo que me gusta", continuó Fernanda Iglesias.

La periodista remarcó la paz que le da esta relación y la conexión que tienen: "Cuando estoy con él estoy bien y cuando no estoy con él, también estoy bien. No hay conflictos, muy tranqui. Él no es celoso, yo tampoco soy celosa con él... Él tiene sus amigos, sale, yo tengo mis amigos también. No nos planteamos nada, no nos reprochamos nada. Como cero tóxica la relación".

Y sobre las familias de ambos por separado, dejó en claro: "Otra cosa importante es que no conocemos a nuestros hijos ni queremos conocerlos. Estamos bien así, no es que queremos ensamblar familia, no. Nos vemos nosotros y eso. Mis hijos sí saben que estoy con él pero no hay intención de juntarnos todos".

Tremendo cruce entre Flor Peña y Fernanda Iglesias después de que la compararan con Tamara Pettinato

Florencia Peña bridó una nota a Puro Show y vivió un momento de tensión cuando la periodista Fernanda Iglesias recordó sus visitas a la Quinta de Olivos y la comparó con Tamara Pettinato, que fue noticia por sus visitas al despacho del entonces presidente Alberto Fernández.

"Lo que yo pienso es que los videos de Tamara Pettinato que se filtraron, en un punto te ensucian un poco porque vos podés explicar una y mil veces que fuiste a hablar del tema de los actores pero sos mujer y hay videos de Tamara de esta índole", lanzó la panelista.

"Es un pensamiento totalmente machista lo que estás diciendo. Es tremendo lo que estás diciendo", fue la respuesta de Flor. "No, no es tremendo", retrucó Fernanda.

La actriz señaló a ella la señalaron por haber ido a Olivos y no a los directivos de medios que también se reunieron con Alberto Fernández.

"¿Pero qué estás queriendo decir? ¿Que porque yo soy mujer me lo fui a fif... y el hombre que fue lo hizo para tener una charla? Eso es un pensamiento retrógrado al que no nos tenemos que subir. Todo lo contrario, lo tenemos que hablar", planteó.

"Tamara Pettinato nunca explicó por qué fue y terminó cancelada...", argumentó Fernanda. "Bueno, pero Tamara Pettinato no es Florencia Peña. Yo no estoy en ningún video. ¿Vos estás pensando lo que estás diciendo?", contestó Flor.

"La gente puede pensar eso...", insistió la panelista. "¿Qué mayoría de la gente? Será la gente que conocés vos. Es una burrada total lo que estás diciendo. No naturalicemos esto. Que a esta altura de mi vida, yo siendo la actriz que soy me estén diciendo del otro lado que está bien que sospechen de mí porque yo podría estar en un video con Alberto Fernández sólo porque soy una mina", se defendió la invitada.

Después de unos minutos, bajó el tono de la discusión y pusieron un punto final al ida y vuelta. "No dije que está bien", enfatizó Fernanda. "Entonces, decí que está mal. Está pésimo", remató Flor.