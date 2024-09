Fernanda Iglesias expuso a Elba Marcovecchio y aseguró que "miente"

"Y una vez filtrado el tema, Elba pidió prohibición de hablar. Adjunto pruebas", escribió la comunicadora en sus historias de Instagram.

Fernanda Iglesias Elba Marcovecchio 1.jpg

Luego, la periodista subió dos capturas de pantalla del documento del juzgado civil N°8 de Buenos Aires, que evidencia que Marcovecchio solicitó el bozal legal para que no se difunda información de su marido en los medios.

"Considerando el estado de vulnerabilidad en que la Sra. Elba Lorena Marcovecchio y sus hijos, toda vez que la tutela de interés familiar y de las personas en situación de vulnerabilidad involucradas debe primar por sobre los derechos de información y expresión, dispongo hacer extensiva la prohibición oportunamente dispuesta de exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente al señor Jorge Ernesto Lanata a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad", dice en una parte el documento.

Fernanda Iglesias Elba Marcovecchio 2.jpg

Fernanda Iglesias Elba Marcovecchio 3.jpg

Salieron a luz fuertes audios de Elba Marcovecchio apuntando contra las hijas de Jorge Lanata

El periodista Jorge Lanata continúa internado en la clínica rehabilitación de Santa Catalina y mientras lucha por su salud, una gran polémica está envolviendo a su familia con acusaciones de robo y conflictos legales.

En medio de todo el escándalo, y tras los videos que se dieron a conocer este jueves, en el noticiero de TN publicaron fuertes audios de una conversación entre Elba Marcovecchio y el asistente personal de Lanata, Facundo Casanova.

"Sara postea mientras está pasando esto un elefante que mata a sus crías, el elefante que se come a una boa... entendés que la boa soy yo. Jorge se levanta y las cagaría a trompadas por berretas, por conventillo", se escucha decir a la abogada.

Además, continua: "Yo no soy partícipe de ese conventillo, yo no salgo a hablar, ¿me entendés lo que te digo? Yo no salgo a hablar. Todo este chusmerio ya tiene ocho días".

Por último, en otro de los audios, sentenció: "Se va a armar un quilombo de la p... madre en el cual va a haber dos bandos que van a ser ellas y voy a ser yo del otro lado. Porque es así, de la cual yo a mi gente la cuido toda. La neutralidad la entiendo".