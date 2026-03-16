Yanina Latorre destrozó a Fernanda Iglesias por meterla en el escándalo de Libra: "Conmigo no"

Yanina Latorre cerró su fin de semana con un fuerte descargo en redes sociales, luego de que su nombre apareciera vinculado al caso Libra, la cripto estafa promocionada en 2025 por Javier Milei y que tiene como imputado a Mauricio Novelli.
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Yanina Latorre negó tener vínculos con la causa Libra y lanzó un duro descargo en sus redes sociales. ¡Mirá!
Yanina Latorre cerró su fin de semana con un fuerte descargo en redes sociales, luego de que su nombre apareciera vinculado al caso Libra, la cripto estafa promocionada en 2025 por Javier Milei y que tiene como imputado a Mauricio Novelli.
La periodista Fernanda Iglesias señaló que en la investigación figura una charla entre Latorre y Novelli, donde se menciona a Milei y se acuerdan publicaciones en Instagram. Ante esto, Yanina reaccionó de inmediato en su cuenta de Instagram, con placas negras y un mensaje contundente: “Voy a aclarar un par de puntos, se están diciendo muchas pavadas”.
En su descargo, remarcó: "Yo soy la misma de siempre, con miles de anunciantes que dan envidia de muchos. No me operen políticamente porque con el próximo Gobierno voy a ser la misma que con el anterior. No hago política pero opino como quiero. No valgo 3000 dólares". También explicó que las pautas con Novelli fueron en 2023 y 2024, antes de que existiera el caso Libra: “Me pagan por publicidad y tengo lista de espera para pautar en mis redes. No necesito dinero sucio de nadie”.
Más adelante, se mostró indignada: "No farandulicen la corrupción. Cuando hacen esto le quitan peso, procuran desviar una investigación que debería ser seria”. Y aclaró que no tiene relación con la política: "Yo no soy política, no estoy en ninguna actividad política. Soy mi propio producto y hago las publicidades que se me canten. Y eso molesta. No dependo de nadie”.
El descargo siguió con críticas: “Amo la saña de los ignorantes. El problema es de la gente de la política, no de los que simplemente hicimos un laburo de publicidad. Hay otros influencers, pero se ve que meterme a mí les resulta a los fracasados". Y agregó: “Para desviar, farandulizan y los mediocres se suman. Cuando los K metieron lo de la Rosadita, metieron a Karina Jelinek… y el tema pasó de Lanata a Rial. Conmigo no”.
Por último, cerró con una aclaración tajante: "Aclaro, no estoy investigada en la causa LIBRA. Además, la publicidad que hice no fue para LIBRA. Los ignorantes abundan. El tema es que la investigación y el periodismo no son para cualquiera".
Yanina Latorre había organizado un fin de semana tranquilo en Punta del Este, pero el inicio del viaje no salió como esperaba y terminó relatando todo en sus redes sociales.
El vuelo programado para las 8.30 sufrió una demora de dos horas, lo que la puso de mal humor desde temprano. “Me levanté a las 5 de la mañana al ped…”, comenzó diciendo en su descargo. Más tarde aclaró que la aerolínea no tuvo responsabilidad, ya que el problema fue la intensa niebla en destino, que obligó a mantener cerrado el aeropuerto de Punta del Este. Con ironía agregó: “Un vuelo a Punta del Este, que son 20 minutos de vuelo, estuve 800 horas”.
Pero lo que más la indignó ocurrió después, cuando compartió en Instagram lo que le pasó con su equipaje: “Llegué al aeropuerto, ¿y qué me pasó? Valija sin candado, me abrieron la valija y me la revolvieron”.
“No me robaron nada, pero me abrieron toda la valija, estaba todo hecho un bollo, me abrieron los neceser con los maquillajes, que ustedes saben, traigo un montón de cosas, soy exagerada, toda la roba revuelta”, relató con detalle sobre el estado en que encontró sus pertenencias. Y agregó: “Vieron que la valija tiene como un compartimiento con cierre, ese también me lo abrieron. No sé si a mucha gente, pero a la chica que estaba al lado mío le pasó exactamente lo mismo: valija sin candado y revuelta”.
Finalmente, explicó que no realizó ninguna denuncia: “No nos quejamos porque no encontramos a la chica… y era ahorrarse un problema, porque había que hacer un fila, estar tres horas, no me robaron nada, a ella tampoco… pero ahora me arrepentí de no haber denunciado. ¿Me puede explicar por qué invaden tu intimidad?”.