Yanina Latorre destrozó a Fernanda Iglesias por meterla en el escándalo de Libra: "Conmigo no"

El descargo siguió con críticas: “Amo la saña de los ignorantes. El problema es de la gente de la política, no de los que simplemente hicimos un laburo de publicidad. Hay otros influencers, pero se ve que meterme a mí les resulta a los fracasados". Y agregó: “Para desviar, farandulizan y los mediocres se suman. Cuando los K metieron lo de la Rosadita, metieron a Karina Jelinek… y el tema pasó de Lanata a Rial. Conmigo no”.

Por último, cerró con una aclaración tajante: "Aclaro, no estoy investigada en la causa LIBRA. Además, la publicidad que hice no fue para LIBRA. Los ignorantes abundan. El tema es que la investigación y el periodismo no son para cualquiera".

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Qué le pasó a Yanina Latorre en Uruguay y por qué denunció que “invaden tu intimidad”

Yanina Latorre había organizado un fin de semana tranquilo en Punta del Este, pero el inicio del viaje no salió como esperaba y terminó relatando todo en sus redes sociales.

El vuelo programado para las 8.30 sufrió una demora de dos horas, lo que la puso de mal humor desde temprano. “Me levanté a las 5 de la mañana al ped…”, comenzó diciendo en su descargo. Más tarde aclaró que la aerolínea no tuvo responsabilidad, ya que el problema fue la intensa niebla en destino, que obligó a mantener cerrado el aeropuerto de Punta del Este. Con ironía agregó: “Un vuelo a Punta del Este, que son 20 minutos de vuelo, estuve 800 horas”.

Pero lo que más la indignó ocurrió después, cuando compartió en Instagram lo que le pasó con su equipaje: “Llegué al aeropuerto, ¿y qué me pasó? Valija sin candado, me abrieron la valija y me la revolvieron”.

“No me robaron nada, pero me abrieron toda la valija, estaba todo hecho un bollo, me abrieron los neceser con los maquillajes, que ustedes saben, traigo un montón de cosas, soy exagerada, toda la roba revuelta”, relató con detalle sobre el estado en que encontró sus pertenencias. Y agregó: “Vieron que la valija tiene como un compartimiento con cierre, ese también me lo abrieron. No sé si a mucha gente, pero a la chica que estaba al lado mío le pasó exactamente lo mismo: valija sin candado y revuelta”.

Finalmente, explicó que no realizó ninguna denuncia: “No nos quejamos porque no encontramos a la chica… y era ahorrarse un problema, porque había que hacer un fila, estar tres horas, no me robaron nada, a ella tampoco… pero ahora me arrepentí de no haber denunciado. ¿Me puede explicar por qué invaden tu intimidad?”.

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