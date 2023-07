Feroz crítica del Rifle Varela contra Telenoche y El Trece: "Se perdió el rumbo"

Así las cosas, actualmente el Rifle conduce su propio programa en AM Continental y, entrevistado en el programa Por si las moscas (AM La Once/Diez), fue notablemente crítico con el noticiero del que fue parte. “Todos me ven como un visionario, me dicen ‘la viste, la viste’. Y no fue así. Cuando yo me fui la situación no era tan caótica como es hoy”, deslizó refiriéndose a la cantidad de salidas de los últimos años en el informativo como también en el resto del canal.

rifle varela radio continental.jpg

“Hoy sí la situación es caótica y se perdió el rumbo en el canal. La nave insignia de los noticieros es Telenoche y que Telenoche haya llevado a Aníbal Lotocki, es perder una de tus banderas. Y después en TN poner en el graph ‘El siniestro doctor Lotocki’ porque vieron la repercusión negativa que se tuvo, ahí te demuestra algo”, detalló Juan Manuel El Rifle Varela para graficar sus primeras palabras.

Asimismo, analizó: “Con las figuras que tiene el noticiero de El Trece y TN, que es lo mismo, se puede hacer una buena mesa de debate político con chismes políticos. La instalás como se instaló el pase de Eduardo Feinmann y Jonathan Viale, y la rompes. Ningún canal de noticias y ningún canal de aire tiene la cantidad de periodistas con impronta y data que tienen TN y El Trece".

En tanto, concluyó tajante: "Pero siempre se cae en la tentación del rating y obviamente, al tercer mes ya sabíamos que Telefe Noticias ganaba el año. Y que no le encontrabas la vuelta, después le metieron cambio de timón, le cambiaron de productor ejecutivo, esto y lo otro... Así, Telenoche dejó de ser una selección”.

Rifle Varela en el control de Telenoche.jpg

La emotiva despedida del Rifle Varela de Telenoche: "Suerte, Rifle, no nos olvides"

Fue a comienzos de diciembre de 2017 cuando el Rifle Varela, quien luego de presentar su renuncia a la pantalla del Grupo Clarín, se despidió muy emotivamente en el noticiero de El Trece, ante Santo Biasatti y María Laura Santillán, quienes por entonces conducían el ciclo de noticias.

"Me voy, llegó el fin de ciclo. Me voy feliz, contento y con muchas ganas, pero hasta aquí llegó el amor", expresó el Rifle, para luego agradecerles a los conductores del ciclo.

Rifle Varela Santo Biasatti 2017.jpg

"Muchas gracias a ustedes porque me enseñaron mucho, aprendí mucho. Siempre jodían con que eran como unos padres para mí y tal vez lo que ve la gente es lo que somos nosotros pero no saben lo que hay detrás de cámara, y que gente como Fabián Ferry me abrace hoy llorando, o gente que nos vemos todos los días me diga éxito, gracias, para mí es muy importante", agregó.

"Muchas veces pasé más tiempo acá que en mi casa y si bien por esta profesión te dicen vas al Mundial, todo lo que vivimos, también me perdí el crecimiento de mis sobrinos, tuve peleas con parejas, me perdí cumpleaños de mis viejos, cenas con mis amigos por esta profesión que amamos, y muchas veces uno no se da cuenta. Pero estoy feliz de haber pertenecido a la familia de Telenoche, a los noticieros de TN y El Trece y nada, la historia va a continuar", relató.

Santo Biasatti y María LAura Santillan despiden a Rifle Varela de Telenoche 2017.jpg

"Suerte Rifle, no nos olvides", le desearon los conductores antes de despedirse. "No, eso nunca", contestó Varela a pura emoción. Pero además, el periodista, también fue despedido en TN por Nelson Castro.

Cabe destacar que Varela trabajó en la empresa desde 2001 y en sus 16 años de trayectoria se convirtió en uno de los periodistas deportivos más reconocidos por su particular estilo al momento de relatar las historias deportivas. Debutó en 2007 y cubrió los mundiales de Sudáfrica y Brasil.