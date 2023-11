Feroz cruce al aire entre Paula Varela y Estefi Berardi: "Yo no soy Yanina"

Embed

Este miércoles, Estefi estuvo en el piso de Socios del espectáculo y vivió un momento de tensión con Paula Varela. "Yanina es polémica, picante, y da opiniones sobre gente que no le gusta. Lo que dijo de Jorge Rial no fue una mala información. Fue un comentario...", manifestó la integrante del ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“¿Decir que es extorsionador no es mala información? ¿Estás de acuerdo vos?”, exclamó la panelista de Mañanísima. "No, no estoy de acuerdo", le aclaró Varela. "Entonces...", acotó la invitada. "No, a mí no me quieras dar vuelta las cosas porque tengo más años que vos en esto. Yo no soy Yanina. Lo que te digo es que lo que dijo ella fue su opinión", remató la columnista de Socios del espectáculo.

Yanina Latorre se hartó y destrozó a Estefi Berardi: "Tu demanda me la paso por..."

Yanina Latorre le dedicó un mensaje contundente a Estefi Berardi en Twitter. La angelita le contestó a su ex compañera, que hizo referencia a la demanda por la cual están enfrentadas en la Justicia.

“Una cosa es cuando uno dice algo para informar y otra cosa es cuando alguien dice algo para dañar, con maldad y real malicia para desprestigiar y ensuciar. Por algo es la panelista más denunciada del país. Tiene 10 juicios futuros”, afirmó la panelista de Mañanísima.

image.png

En su Twitter, la integrante de LAM le contestó con todo: “Avísenle a esta inútil que NO tengo juicios... Esta mitómana vive colgada de mí. Solamente tengo el de ella (el juicio) por no haber contado sus chats”.

En un segundo tuit, Yanina redobló su apuesta contra Estefi. "Dejá de mentir advenediza. No tengo juicios. Jamás perdí una demanda. Solamente tengo la tuya y me la paso bien por el cul... ¡Soltame aspiracional, que a mi nivel no vas a llegar! Estás obsesionada y sos una burra”, remató.