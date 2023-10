Tenso cruce al aire entre Estefi Berardi y Majo Martino por la denuncia de Flor Moyano

“Con Estefi ya está igual. Pudimos hablarlo, en el aire, fuera del aire, el otro día en Poco Correctos también. Vuelvo a repetir lo que dije el otro día…”, empezó diciendo Majo.

“A mí me molestó cómo encaraste el tema, que implica a mi hermano. De consideración o de respeto. Estamos hablando de una acusación que se le hizo a mi hermano en un reality que salió en este canal. Me parece que temas que son tan delicados hay que tratarlo con mucho respeto, con mucho cuidado porque vos podes matar a una persona con una opinión”, completó la periodista.

En defensa de su postura, Estefi expresó: "Soy amiga de Flor Moyano, quien denunció a Juan Martino. Igual más allá que el tema está en la Justicia, yo emití una opinión en base a videos que vi, que fueron públicos, como tu hermano se metió en un reality, yo opino de lo que se vio públicamente”.

“Yo entiendo lo que vos decís. A mí me llama la atención porque cuando opinaste de Jey Mammón dijiste ‘yo no voy a emitir una opinión’”, retrucó Majo. “Yo no vi videos de Jey Mammón”, fue la respuesta de Estefi.

“Yo no voy a bancar nunca un maltrato de un hombre a una mujer porque no quiere tener relaciones sexuales. Para mí, si vamos a hacer el tema vamos a mostrar los videos como para hacerlo bien. Yo no banco a un hombre que...”, agregó la ex Combate. “Yo tampoco voy a bancar nunca. Podemos mostrar los videos sin editar y está buenísimo”, contestó Majo.

“Y los diálogos también. Yo no banco a un hombre apurar a alguien para tener relaciones sexuales, lo critico, no lo banco”, siguió Estefi. "Yo tampoco banco ni avalo a nadie”, fue la réplica de su compañera.

“Pero yo estoy hablando de un video y un diálogo que fue público”, continuó la amiga de Flor Moyano. "Y yo estoy hablando de mi hermano que también me contó de primera mano. No estoy defendiendo, y justamente yo no quiero hablar del tema. Lo hablo porque estoy compartiendo trabajo ahora con Estefi Berardi”, se defendió Majo.

“Pero bueno, ya que me lo preguntan, te contesto. Yo no pienso hablar del tema, porque por respeto a la mujer. Yo respeto, no avalo ningún maltrato, no avalo ningún abuso, por Dios. Soy mujer, tengo hermana mujer. Y como no avalo eso, prefiero que la Justicia hable”, acotó la hermana de Juan.

“¿Sabes por qué? Porque como te dije el otro día, a mí nadie me va a venir a decir cómo es mi hermano. Pero por respeto a la mujer y a las mujeres que están luchando para que se le de un lugar, para que se le esté dando un lugar, para salvar su vida y no correr peligro al lado de una persona que las abuse, por ese respeto a esas mujeres, yo prefiero no hablar y que la Justicia lo determine”, remarcó Majo. “Yo hablo del abuso igual”, advirtió Estefi.

“Pero hay que tener cuidado, porque hasta que la Justicia no dictamine y no sea la Justicia lo que diga, me parece que no hay que emitir opinión”, insistió Majo. “Yo opino de los videos que fueron públicos porque él se metió a un reality”, reiteró la ex angelita.

“Vamos a seguir hablando del tema, pero vamos a esperar este tema de la Justicia también, espero que la Justicia acelere las cosas”, señaló Carmen. “Igual para mí, sacando a la Justicia y a la denuncia, yo igual critico lo que vi en los videos, más allá de que haya o no haya denuncia. A mí no me gusta un tipo que trata mal a una mujer porque no quiere tener relaciones sexuales. Y no tiene nada que ver Majo”, sostuvo Estefi.

“Perdón Estefi que siga repitiendo lo mismo, me parece que no está bien lo que estás haciendo”, dijo Majo, un tanto ofuscada. “Para mí está bien el mensaje, no está bien presionar a alguien que no quiere tener relaciones”, le contestó su compañera.

“El mensaje está bien, el mensaje siempre es el respeto de una persona a la otra, de un hombre a una mujer”, enfatizó la ex de Locho. “Y si es un familiar, yo no estoy de acuerdo en la cancelación porque todos podemos aprender de los errores, reconstruirnos como personas o deconstruirnos”, cerró Berardi.

Flor Moyano cruzó fuerte a Mimi Alvarado, que desacreditó su denuncia contra Juan Martino

Flor Moyano avanza a paso firme con su denuncia por abuso sexual contra Juan Martino, su ex compañero en El hotel de los famosos. Semanas atrás, la influencer estuvo en Intrusos (América TV) y apuntó contra Mimi Alvarado, que cuestionó la veracidad de su acusación.

"Vine a hablar porque estoy indignada. Me indigna que hable con tan poco respeto sobre una situación fuerte, muy grave, que estoy trabajando hace seis meses con psicológicas, con pericias, y un proceso judicial delicado", remarcó la actriz en el programa de Flor de la V.

La joven señaló que, tras haber denunciado a Juan Martino, se enfrenta a diario a persona que cuestionan su palabra. "Esto muestra cómo piensa la sociedad hoy en día. Por Instagram me ponen comentarios que duelen", sostuvo.

"Mimi dice que compartió situaciones con vos en El hotel de los famosos. Habla de una situación puntal del reality, que ocurrió en una ducha. Ella dice que se bañó vestida y vos te bañaste desnuda con la persona que te habría agredido", señaló Flor de la V. "Cómo te vas a agarrar de un hecho así cuando hay muchas mujeres que conviven con sus agresores sexuales", respondió Flor Moyano.

"Pero, ¿ese episodio sucedió?", retrucó la conductora de Intrusos. "Sí, sucedió, pero está sacado de contexto. Estábamos todos embarrados, después de un juego, hacía muchísimo frío, y todos los fuimos a bañar. Todos nos bañábamos juntos. Y todos nos bañábamos de esa manera. Yo no tenía mis facultades al cien, como la discernir lo que estaba bien, de lo que estaba mal. Realmente, yo venía de una manipulación encima de 20 días", explicó la ex figura de El hotel de los famosos.

Por último, Flor de la V quiso saber si Mimi tuvo un contacto con ella durante este tiempo. "Sí, Mimi estuvo una hora intentándome convencer que yo no cuente nada porque iba a ensuciar al programa, a ellos, a la producción, que tenía que ponerme en el lugar de todos los demás. ¿Y quién se pone en el lugar mío, que pasé todo lo que pasé?", cerró.