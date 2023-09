Yanina Latorre fulminó a Estefi Berardi tras la audiencia por el caso de Fede Bal

“Hoy hubo una audiencia de conciliación que duró literalmente cuatro, cinco minutos. Es con un mediador, no hay juez, porque no hay juicio todavía. Y no hubo acuerdo porque no se habló, no se dijo nada", explicó la mujer de Diego Latorre.

Yanina Latorre Estefi

"Lo que dicen Estefi y sus abogados es que quieren saber cómo se obtuvieron esos chats, pero eso Sofia lo dijo acá y estaba ella trabajando con nosotros...", intervino Ángel.

Y entonces Yanina agregó: “Ella contó qué hay que averiguar como le llegaron los chats a Tauro, pero de última que la llamen y le pregunten. Ella no está citada porque le pidió disculpas, pero yo, ¿por qué le debería pedir disculpas si no mostré ni leí ningún chat? Tampoco conté que decían”.

Finalmente, en un intento de dar cierre al tema, recordó las palabras de Estefi durante el móvil, y sentenció: "La situaciones de alcoba me parecen que no son para tribunales, ¿qué se haga justicia por qué? si ella trabaja de hablar de la vida privada de la gente".

Yanina Latorre disparó sin filtro contra Andrea Rincón tras su particular bautismo

Después de los recientes posteos de Andrea Rincón compartiendo imágenes de su bautismo religioso bajo la Iglesia Épica, Yanina Latorre no dudó en apuntar con ella, no por su decisión en sí sino por la forma en que lo hizo.

Así, desde su cuenta de Twitter, la angelita citó un mensaje de la cuenta de LAM (América TV) @elejercitodelam atónita por lo que veían sus ojos, por lo que no dudó en dar su opinión y escribió: "¿Qué es todo esto?".

TW Yanina Latorre contra Andrea Rincón .jpg

Claro que en cuestión de pocos minutos, las reacciones al comentario de Yanina refiriéndose a la decisión religiosa de Andrea Rincón no se hicieron esperar.

Y entre las cientos de respuestas que recibió la panelista del programa de Ángel de Brito, hubo una que no dejó pasar. "Qué ignorante, Yanina... vivís en un frasco. Lee la biblia", le escribió una internauta visiblemente enojada.

Pero inmediatamente, Yanina Latorre argumentó su postura contra la forma en que Rincón llevó a cabo el bautismo y no el bautismo en sí, respondiéndole con otra filosa pregunta: "¿La pelopincho que tiene que ver con la biblia?".