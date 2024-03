Filosa respuesta de Gianinna Maradona a Matías Morla: "¿Por qué no habla de...?"

Y el ex letrado contestó: “Las dos cosas. Murió solo porque todo lo que quiso para el final de su vida no lo consiguió, producto de todos los conflictos internos. Y abandonado, por todo lo que vimos. Lo que pasó es que cada uno cuenta la historia desde el punto de vista que más le conviene”.

“Podés tener la verdad según los herederos, la verdad según las hermanas y yo, o según otras personas. Mi verdad es que me baso en cosas que no se pueden discutir. Mientras algunos hijos lo visitaron después de la operación, otros no fueron. Iba uno y otro que era hermano, no. Claramente si podía ingresar una, podía ingresar la hermana también”, continuó firme el abogado.

En este sentido, Gianinna Maradona se hizo eco de estas declaraciones de Matías Morla y le respondió de manera categórica desde sus historias de Instagram. "El jefe de la banda hablando me da náuseas. Vas a caer como todos, te lo prometo", escribió en un mensaje con fondo negro en su cuenta de Instagram.

Luego sumó: "¿Por qué no habla de los audios? ¿Por qué no explica por que Maxi en el audio decía que mi papá no podía hablar con sus compañeros del 86' porque lo podía perjudicar a él? ¿Por qué no habla de la deuda que le dejó a mi papá en el AFIP? ¿Por qué no explica por qué cedió marcas con el poder absoluto y general que tenía? ¿Por qué no habla de la plata que se llevó de la cuenta de Suiza?".

"¿Él realmente cree que le hizo ganar plata? ¿Si es así dónde está? Perdió los juicios que le hizo hacer a mi papá con información falsa, siguió pagándole al abogado de Miami para que gane algo que él ya había perdido cuando no lo dejó declarar a mi papá para mandarlo a Luque. Le hizo perder años de vida haciéndole creer que había una auditoría que nunca existió y mostraba que mi mamá le había robado. No pudo demostrar nada y perdió", puntualizó Gianinna Maradona.

Por último, cerró contundente: "El mismo psicópata que le hizo creer que Dalma y yo lo queríamos destruir por amar a mi mamá. Es un manipulador, una lacra. Le avisaron que no viaje a Dubai porque iba preso y le salvaron la vida porque evidentemente repartía bien la plata que había robado. No tiene idea de la vida y del amor, es un mamarracho que se merece que le vuelva todo el mal que nos hizo".

El reclamo de Claudia Villafañe a los herederos de Maradona tras un fallo a su favor: "Van a tener que..."

Este viernes en A la tarde, América Tv, Karina Mazzocco dio a conocer que Claudia Villafañe ganó un juicio que le había iniciado Diego Maradona por la compra de departamento en Estados Unidos. El Diez decía que la madre de sus hijos era "una ladrona" y que había adquirido esas propiedades con su plata.

"La Justicia dice que Claudia no es responsable de los cargos de 'robo y fraude' porque la otra parte, es decir Diego, no presentó las pruebas suficientes", contó el periodista Diego Esteves.

El panelista recordó que Matías Morla, abogado de El Diez, decía tener pruebas para demostrar que la mamá de Dalma y Gianinna había comprando inmuebles con dinero que no era suyo."La auditoría de la que hablaba Morla nunca apareció", agregó.

Claudia se comunicó con Diego Esteves y se pronunció tras el fallo a su favor: "Los departamento los compré con mi plata. Morla jamás hizo una auditoria sobre mi persona y no pudo sostener en la Justicia que yo sea una ladrona".

La organizadora de eventos no descarta ir contra los herederos de su ex pareja para recuperar lo que gastó en defenderse. "La sucesión va a tener que pagarme lo que gasté para defenderme. Son 70 mil dólares. Tengo posibilidad de accionar por daños y perjuicios", finalizó.