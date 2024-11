Filtran el video más íntimo de Wanda Nara en medio su romance con L-Gante

A diferencia de otras famosas que solo ponen mensajes en castellano, Wanda conoce a su público y sabe que en los diferentes países en los que vivió tiene fans.

Por eso, los comentarios que deja en cada uno de los posteos están escritos en diferentes idiomas. Además del español, las frases se muestran en inglés, italiano y turco.

Yanina Latorre reveló detalles del romance entre Wanda Nara y L-Gante: "Como si fuese de la mafia"

Yanina Latorre reveló este miércoles detalles del romance de Wanda Nara y L-Gante. "Él llega, entra, como si fuese el capo de la mafia", contó.

"Ayer, me contó una amiga que es vecina, ahí donde vive Wanda, en el Chateau, era un quilombo de prensa. Él llega, entra, como si fuese el capo de la mafia. Salen y entran de la mano. Se muestran como novios oficiales", precisó la rubia en su programa radial de El Observador.

"La madre de Wanda que otrora odiaba a L-Gante, igual que Zaira, puso un posteo bastante duro porque la gente empezó a criticar a Wanda", siguió la panelista de LAM (América TV).

Luego, leyó el mensaje de Nora Colosimo: "'Solo el dueño de la casa seb dónde están las goteras'. Para mí, ella va a querer instalar que no le pasa dinero. Eso cuando dijo 'yo mantengo a mis hijas', yo creo que Icardi fue muy generoso con ella, con las hijas y sus tres hijos. Ella hace un tiempo dijo que los mantuvo toda la vida cuando Maxi (López) no le daba plata. Ahora hacerlo quedar como un miserable, creo que no da, porque aparte ella maneja todo".

Y siguió leyendo: "'Así que no aceptes críticas de quien no sabe ni un tercio de lo que pasás'. Esta tipa el año pasado estaba en Estambul con Icardi viviendo con los pibes y ahora lo hace mier..."