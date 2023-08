Filtraron un video de Rodrigo de Paul interponiéndose para cuidar la imagen de Tini Stoessel

Embed

“Lo de los nenes, le podés decir que sabés que es mentira, decile que los nenes la adoran a ella”, dice dice Rodrigo a quien está del otro lado del teléfono.

Según comentó el periodista de espectáculos, la charla habría ocurrido en México, donde se encontraba el deportista junto al Atlético Madrid. “El barbero de De Paul, en México, grabó esto de forma ‘casual’ mientras De Paul mandaba un audio con tono tristón, ¿será armado?”, escribió Méndez.

Las divertidas sugerencias que le dieron a Rodrigo de Paul para el tatuaje que lleva como prueba de amor por Tini Stoessel

Esta semana, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel confirmaron el fin de su historia de amor. El jugador y la estrella de la música compartieron un comunicado para anunciar su separación.

"Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", expresó la intérprete de La Triple T.

En sintonía con Tini, Rodrigo de Paul compartió el mismo mensaje -con un minuto de diferencia- en su perfil en Twitter.

A poco de conocerse la ruptura, en las redes se viralizó una imagen, en la cual se ve al jugador sin remera, mostrando su físico y luciendo un tatuaje que se hizo como prueba de amor por la estrella de la música.

Algunos usuarios empezaron a debatir en Twitter si Rodrigo Del Paul tendría que taparse ese tattoo. Las sugerencias que le hicieron al futbolista no tienen desperdicio.

image.png

“De Paul se borró el tatuaje que decía Camila y ahora se tendrá que borrar el tatuaje que dice TINI. Encima se lo hizo hace días”; “Aún no entienden que no deben tatuarse nada con sus parejas”; “Terminaron su relación y De Paul acomodó su tatuaje: ‘Daniel Agostini”; “¿Cómo transformar o camuflar el tatuaje de De Paul? ‘¿Tini pelusa?’” y “El tatuaje de De Paul decía ‘Tini’. La salida futbolera, que le propuso su tatuador, me parece acertada: ‘Platini’”, fueron algunos de los comentario que le dejaron al ídolo de la Selección.