El importante proyecto que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no pudieron llegar a concretar

Así las cosas, fue Paula Galloni quien reveló desde A la tarde (América TV) el proyecto que quedó trunco. “Cuando él se separa de Camila Homs, le deja su departamento de Puerto Madero a ella, que vive ahí todavía con sus hijitos”, comenzó explicando la panelista.

La casa en Nordelta que no pudo ser para Tini Stoessel y Rodrigo de Paul - A la tarde.jpg

Y tras contar que emulando a Lionel Messi que suele alquilar en Nordelta cuando está en Buenos Aires para estar tranquilo y moverse libremente, de Paul hizo lo mismo al volver de Qatar con la Copa del Mundo, donde junto a Tini probaron la convivencia en el país y todo fue de maravillas.

“Él se fue a una casa que tenía un valor de dos o tres millones de dólares en el barrio La Alameda. Pasan unos días ahí con Tini y se empiezan a entusiasmar con la idea de comprarse algo juntos” detalló Galloni al remarcar que “Cuando viene a la Argentina, Tini vive con sus padres".

“Pensaron en comprarse un terreno, pero decidieron mirar casas, y estuvieron a punto de concretar ese sueño, pero no les ‘cerró’ ninguna de las casas, y decidieron dejarlo para más adelante, y ese ‘un poquito más adelante’ fue ‘nunca’”, concluyó la periodista sobre el proyecto de convivencia que quedó trunco para el campeón del mundo y la joven cantante pop.

Se supo por qué Tini Stoessel apuró a Rodrigo de Paul para blanquear la separación

En medio de la confirmación del fin del noviazgo entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul por boca de ellos mismos, desde sus respectivas redes sociales, trascendieron los motivos que habría tenido la cantante para blanquear cuanto antes la ruptura con el futbolista.

“Ellos tenían un tiempo para comunicarlo y como figuras tienen afinidad con algunos periodistas para darles las primicias”, deslizó Paula Varela desde Socios del espectáculo (El Trece) tras quedar en evidencia que su información dada el 19 de julio pasado era cierta, a pesar de que muchos aseguraban que no era así.

Anuncio separación Tini Stoessel y Rodrigo de Paul - TW.jpg

En tanto, explicó que “Ellos no esperaban que se filtre y que me adelante a dar esta confirmación, que ya era una confirmación puertas adentro” remarcando así su poco feliz primicia, y sentenció: “Se les escapó la tortuga. Me entero yo, lo cuento y ellos se sintieron en falta con cierta gente del medio a los que ellos les deben este tipo de notas o primicias”.

Asimismo, agregó que “Ellos lo desmintieron pero no lo pudieron sostener porque la separación ya era un hecho, Tini ya no quería saber nada”. “Nosotros ya sabíamos del comunicado, por eso también lo confirmamos”, concluyó entonces la panelista de El Trece.