¿Fin del mito? Qué tenía el paquete que dejó Diego Maradona en Gran Hermano

Durante su visita, y de manera muy solapada, Diego Maradona le entregó a los concursantes una bolsita cuyo contenido generó muchas especulaciones durante años.

En especial, gracias al grito de “¡Alta tiza, Diego!”, manera de referirse coloquialmente a un paquete de cocaína.

Embed

21 años después, través de una charla en vivo de Instagram, Gastón Trezeguet y Tamara Paganini finalmente le pusieron fin al misterio.

“Era la sal para el asado, pero ¿Quién te va creer ahora que entró sal?”, reveló Trezeguet, sin embargo, su compañera enseguida lo contradijo.

“¿Vos me estás jod...? No entró sal”, lo increpó. “Era un paquetito blanco que tenía la sal para el asado, porque en la compra no habíamos podido sumarla”, recordó el productor.

Paganini siguió con su versión. “Se te mezcló, no sé qué te pasó”, le dijo, y amplió: “Lo que entró Diego no era sal ¿no te acordás? Porque estoy loca o no sé... ¿Por qué me iba a poner tan contenta por un poco de sal si yo estaba desesperada por fumar”. Fue ahí que Trezeguet le explicó que llevó algo más. “Llevo dos cosas, puchos y sal”, dijo. “De la sal no me acuerdo”, agregó ella entre risas.

“El Diego dejó caer la bolsa, ahí alguien dice ´alta tiza´, que supongo que habrá sido Fernando, pero cuando vemos empezamos todos a saltar porque eran puchos. Estábamos desesperados por fumar, fue la semana que fumamos té”, contextualizó Tamara.

“Es que tiró las dos cosas, puchos y sal. Ahí viene mi confusión, porque en un momento me preguntan cómo sabía que era sal. Pero yo me acuerdo perfecto que era sal porque la usamos ese asado que estábamos haciendo”, amplió Gastón.

“En esa bolsa había 40 cigarrillos blancos, que como no eran de la marca que auspiciaba el programa, el Diego no podía entrar con eso. Entonces, después me entero que lo pararon en el túnel de técnica en donde estaban las cámaras y los espejos, y le dijeron que no podía entrar con eso, pero como él quería traer puchos vaciaron los dos paquetes de cigarrillos en una bolsita. Pero de la sal no recuerdo”, culminó Paganini.

image.png Diego Maradona en Gran Hermano.

Mariano Peluffo contó cómo fue la entrada de Diego Maradona a Gran Hermano

Sobre la entrada de Maradona a la casa del reality, Mariano Peluffo admitió: "Fue una revolución porque los pibes no entendían nada. Eran las cinco de la mañana y Diego estaba en la oficina de producción viendo la reacción de los chicos".