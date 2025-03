¿Fin de la amistad? Chiara y Ulises tuvieron una letal pelea en Gran Hermano 2024: "Hacé tu camino solo"

"Sabés que estar con él es como clavarme un puñal", le respondió el jugador. "Fue un momento de la casa en la que yo me sentía muy triste, muy sola y ellos me acompañaron. Vos no me podés reclamar algo que no diste", remarcó Chiara.

"Yo he sido leal, mi lealtad nunca se cuestionó", le dijo el politólogo. "¿Por qué? Yo la puedo cuestionar si quiero. Hubo momentos que vos te lavaste las manos", le recriminó la participante.

"Yo no soy acompañante terapéutico", disparó Ulises. "No tengo más nada para decirte. ¡Chau, andate! Yo no te dejé solo, estuve siempre con vos. ¿Y sabés qué me costó? Mi vínculo con Santiago cuando vos estabas con Jeni y Nano", sostuvo enojada Chiara.

"Mi lealtad a vos es absoluta porque me sigue costando relaciones cuando él que me dejó sola fuiste vos. No me metas a mí más nada en la cabeza. Hacé tu camino solo", lanzó Mancuso.

Y agregó furiosa: "Andá a chuparle el or... a todos lo que se los quieras chupar y seguramente ganás. Eso es lo que vos querés acá".

El motivo que provocó la furia de Chiara contra Sandra en Gran Hermano 2024

Anoche, Ulises Apóstolo hizo una coreografía de "Locomía" junto a sus compañero en Gran Hermano 2024 y consiguió un importante premio.

El cordobés consiguió un cajón de manzana, cuatro docenas de empanadas, dos atados de cigarrillos y gaseosas para compartir con todos.

Este viernes, en complicidad con Chiara Mancuso, Ulises entregó los cigarrillos a Furia y le dio el poder de administrarlos a su gusto.

Luego de eso, el cordobés informó al resto de la casa de su decisión.

Sandra Priore y Claudio di Lorenzo no vieron con buenos ojos lo que hizo el muchacho. La mujer de La Plata dejó en claro que no estaba dispuesta a tener que negociar con Furia para tener cigarrillos.

Chiara se enteró que Sandra que estaba indignada con ella y con Ulises. Sin vueltas, la morocha encaró a su compañera.

"Cualquier cosa que tengas que hablar conmigo, lo hablás conmigo, no lo hablas con toda la casa. ¡No hables de mí porque me voy a cruzar!", exclamó, furiosa. "Lo mismo digo", le contestó Sandra, que evitó polemizar con Chiara.