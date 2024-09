Finalmente Jimena Barón reveló por qué habían desaparecido los restos de su papá del cementerio

Así las cosas, ahora la intérprete de La Cobra reveló, también a través de sus historias virtuales, cómo fue que por un momento creyó que los restos de su padre habían sido cremados por el cementerio sin previo aviso.

“El lunes había arreglado con mi hermana para ir al cementerio porque ella tampoco lo encuentra”, confió Jimena sobre el plan de búsqueda de su padre. “Vamos a averiguar al cementerio y agendamos para ir juntas y dije ‘ya lo voy a resolver, me estoy yendo a terapia’”, sumó fiel a su estilo descontracturado.

Pero hete aquí que mientras estaba en el auto con su pareja, Matías Palleiro, Barón recibió varios mensajes de audio de Sofía, la viuda de su padre, explicándole lo sucedido. "Me ganó la curiosidad y escucho ‘gordita, hablé con el cementerio... A tu papá ya lo cremaron, no están las cenizas, lo tiraron y tu papá está en tu corazón”, relató desencajada tras confiar que sólo escuchó el primero de ellos.

"Mi primer impulso, de una mujer que creo que ya no soy, fue ‘juicio al cementerio, esto es ilegal, me voy a sentar en LAM, voy a destruir a todos, me voy a pelear con Sofía’”, aseguró. Pero tras salir de terapia, la actriz volvió a sus redes con un inesperado giro de la situación.

La increíble confusión de Jimena Barón sobre el destino de los restos de su padre en el cementerio

“Con algo de calma voy a absorber esto, de que se resolvió solo, de que tuve 10 años de mambo al pedo y que ya está”, había sido la conclusión Jimena Barón junto a su terapeuta. Pero resulta que en el tiempo que duró la sesión, apenas 50 minutos, la situación había cambiado radicalmente.

“Apareció tu papá, tu papá está, no lo cremaron y está en el cementerio, apareció”, fue el mensaje que modificó por completo lo que Jimena creía hasta ese entonces sobre su padre. La confusión, tal parece que se generó por la causa de la muerte de Guevara -ahogado en una bañera- por la que se abrió una causa policial y la familia no pudo continuar el trámite de la cremación iniciado en su momento.

“Lo que pasó fue lo siguiente: ustedes iniciaron el trámite, está el pedido, está la firma y quedó todo archivado como una cremación que se realizó, pero como faltaba este documento no se realizó. El padre de Jimena está”, fue la explicación que les dieron y desentrañó el misterio.

De esta manera, totalmente emocionada, Jimena cerró su relato confesando: “Para mí hacer esto significa volver a hacer algo con él, como que todavía tenemos algo más juntos. Tenemos la vida, lo tengo en el corazón, pero para mí es muy importante, me quedaba una tarea más de ‘tengo que ir a hacer esto con mi papá'”.