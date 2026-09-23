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El feroz dardo de Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez en pleno escándalo: "Comen mejor que..."

Luego de las críticas que recibió la China Suárez por su figura y la inhabilitación de la licencia de Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a sacar provecho de la situación y los picanteó desde las redes. Mirá.

23 sept 2026, 09:30
El feroz dardo de Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez en pleno escándalo: “Comen mejor que...

El feroz dardo de Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez en pleno escándalo: “Comen mejor que..."

El feroz dardo de Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez en pleno escándalo: “Comen mejor que...

El feroz dardo de Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez en pleno escándalo: “Comen mejor que..."

El enfrentamiento que mantienen Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez desde hace unos cinco años volvió a quedar en el centro de la escena y esta vez tuvo como protagonista directa a la mediática. Luego del fuerte descargo virtual de la ex Casi Ángeles por los cuestionamientos que recibió sobre su aspecto físico y por la inhabilitación de la licencia de conducir del futbolista, Wanda encontró la manera de aprovechar la repercusión y darle un nuevo uso a sus redes sociales.

La conductora de MasterChef Celebrity publicó en su cuenta oficial de Instagram un video en el que promocionó alimento para perros y gatos mientras aparecía junto a sus mascotas. Sin embargo, fue el cierre del contenido publicitario el que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y generó todo tipo de comentarios.

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Una vez finalizado el anuncio, Wanda Nara soltó una carcajada y, con tono irónico, lanzó una frase que no pasó desapercibida: "Y sí, al final, mis perros y gatos comen mejor que mi ex".

Como era de esperarse, la publicación no tardó en generar repercusiones entre los usuarios de la red social. Entre los numerosos mensajes que recibió, una seguidora decidió cuestionar directamente a la empresaria y apuntó contra su historial sentimental.

"Jajaja si, eso es muy cierto, porque a todos tus ex no les dejaste ni un peso", escribió la usuaria en los comentarios de la publicación.

Lejos de dejar pasar el mensaje, Wanda decidió contestar y respondió de manera contundente a la acusación. Así, explicó su postura respecto del dinero que obtuvo durante sus relaciones y lanzó, además, una fuerte frase contra sus exparejas.

"Me llevé lo que les hice ganar, ni un peso más. No es mi culpa que sus mejores momentos fueran al lado mío", sentenció la mayor de las hermanas Nara.

Con esa respuesta, la empresaria volvió a quedar en el centro de la conversación y dejó en claro que no piensa permanecer en silencio frente a los cuestionamientos que recibe en las redes. Esta vez, el comentario apareció dentro de una publicación que originalmente tenía un objetivo comercial, pero que terminó tomando otro rumbo a partir de la intervención de los usuarios.

De esta manera, Wanda Nara volvió a sacar provecho de la exposición generada alrededor de su conflictiva relación con Mauro Icardi y de las últimas repercusiones vinculadas a la China Suárez. La nueva declaración suma otro episodio al extenso enfrentamiento que mantiene con su exmarido, con quien tiene dos hijas, Francesca e Isabella Icardi.

Por qué Wanda Nara insultó a Karina Iavícoli en medio de un móvil con LAM

Wanda Nara volvió a protagonizar un momento de tensión durante una entrevista televisiva. La mediática se encontraba en el evento de presentación de MasterChef Celebrity (Telefe), donde habló con LAM (América TV), pero una pregunta de Karina Iavícoli terminó generando un inesperado cruce.

La periodista quiso saber qué opinaba sobre la denuncia del Banco Central contra Martín Migueles, pareja de Wanda, por operaciones superiores a los 250 millones de dólares durante el período del cepo cambiario. Ante la consulta, la conductora del reality gastronómico tomó distancia y dejó en claro que no pretende quedar involucrada en las cuestiones de su novio.

“Las mujeres se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas, y lo que hagan sus parejas, sus ex, sus novios, que lo arreglen ellos”, sostuvo Wanda Nara.

Luego, profundizó su postura y remarcó que cada persona debe hacerse cargo de sus propios asuntos. “Si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré, ¿qué voy a hacer? Yo qué culpa tengo, yo trabajo”, expresó antes de retirarse del móvil.

Pero el momento más polémico llegó después. Cuando aparentemente creía que la cámara ya no la registraba y el micrófono continuaba abierto, Wanda lanzó un insulto contra la periodista: “Esta pelotuda”.

La frase fue escuchada en vivo por Karina Iavícoli, quien no dejó pasar el episodio y respondió al aire. La angelita defendió la manera en que había realizado la pregunta y señaló que la reacción de Wanda también queda expuesta como parte de su vida pública.

“Habla de ella esto, de la manera en la que salta es porque le molestó lo que le pregunté. Ser figura como ella lo es, tiene que ver con esto también, una figura también se configura con escándalos, no solo de la parte rosa. Fui respetuosa”, concluyó.

     

 

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