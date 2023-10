Flavia Palmiero contó en Noche al Dente cómo encontró su vocación: "Tenía ocho años"

"Cuando vi un plano de Anouk Aimée que mira, está en la nieve, y él limpia el parabrisas y ella lo mira dije 'quiero ser actriz'", agregó. "Estuve en el Festival de Cannes con Luis (Scalella) cuando hicieron una película, estuve con Claude Lelouch. Fue muy emocionante haberlo visto. Yo tenía ocho años cuando vi esa película y dije 'muero por el cine'", sostuvo.

Y se sinceró con el conductor Fer Dente: "La verdad yo no pude hacer mucho cine, pero para mí el cine es mi gran amor. Como actriz hice mucho teatro, pero ahora si se da una nueva etapa yo creo que haría cine y, por supuesto, la comedia musical me fascina".

Valeria Lynch recordó su experiencia paranormal: "La puerta se abrió sola"

Este lunes Valeria Lynch visitó Noche al Dente (América TV) y recordó a su mamá, quien murió a los 96 años, a través de una experiencia paranormal que vivió.

"Mi novio no la conoció fisicamente a mi mamá. Y un día... bueno voy a contarlo, ojalá lo sepan entender. Me dijo que soñó con mi mamá. Me dijo que estaba muy contenta, que tuvo una conversación larguísima, 'le conozcó la voz', me dijo. 'Sé cómo hablaba tu mamá'", comenzó a relatar.

"Nosotros vivimos en la casa de él, en la mía o en Uruguay. Nos repartimos. Entonces estábamos en casa, él salió, fue a la cocina, y cuando iba a entrar la puerta se abrió sola. Chicos, no estoy loca, eh. Yo creo en las energías. Él en ese momento pensó: 'és la mamá' y dijo 'gracias'. Entró, buscó lo que tenía que buscar y se fue", contó otra experiencia vinculada con el más allá.

Acto seguido, recordó que "por momentos olemos a jazmines. En mi casa no hay jazmines. Era la flor favorita de mi mamá". Fer Dente ahí acotó: "Vos sabés que dicen que cuando las almas pasan a otro plano, a través de los sentidos, ellos se comunican con nosotros".